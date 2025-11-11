Das „iPhone Pocket“ ist kein neues iPhone aus dem Hause Apple, sondern „eine elegante Möglichkeit, das iPhone zu tragen“. Die Umhängetasche ist in Zusammenarbeit zwischen ISSEY MIYAKE und Apple entstanden und die Tasche verfügt über eine einzigartige 3D-Strickkonstruktion, die mit jedem iPhone kompatibel ist.

Die neue iPhone-Tasche ist eine limitierte Auflage und ist als kurze als auch lange Version erhältlich. Um die richtige iPhone-Tasche zum Outfit zu finden, bietet Apple die Farben Zitrone, Mandarine, Lila, Rosa, Pfau, Saphir, Zimt und Schwarz an. Für ein Stück Stoff muss man ziemlich viel investieren, denn das iPhone Pocket mit kurzem Riemen kostet 149,95 US-Dollar, während das iPhone Pocket mit langem Riemen 229,95 US-Dollar kostet. Die lange iPhone-Tasche gibt es allerdings nur in Saphir, Zimt und Schwarz.

iPhone Pocket ist nicht in Deutschland erhältlich

Pech oder Segen? Apple verkauft das iPhone Pocket nicht in Deutschland. In Frankreich, China, Italien, Japan, Singapur, Südkorea, Großbritannien und den USA ist das iPhone Pocket ab dem 14. November in ausgewählten Apple Stores und auf apple.com erhältlich.

Hier kann man das iPhone Pocket vor Ort kaufen

Apple Canton Road, Hongkong

Apple Ginza, Tokio

Apple Jing’an, Shanghai

Apple Marché Saint-Germain, Paris

Apple Myeongdong, Seoul

Apple Orchard Road, Singapur

Apple Piazza Liberty, Mailand

Apple Regent Street, London

Apple SoHo, New York City

Apple Xinyi A13, Taipeh

Yoshiyuki Miyamae, Design Director bei MIYAKE DESIGN STUDIO:

„Das Design von iPhone Pocket spiegelt die Verbindung zwischen dem iPhone und seinem Benutzer wider und berücksichtigt dabei, dass Apple-Produkte auf universelle Ästhetik und vielseitige Verwendbarkeit ausgelegt sind. iPhone Pocket verfolgt das Konzept „die Freude, das iPhone auf seine eigene Weise zu tragen“. Die Schlichtheit des Designs spiegelt wider, was wir bei ISSEY MIYAKE praktizieren – die Idee, Dinge weniger genau zu definieren, um Möglichkeiten und persönliche Interpretationen zuzulassen.“

Molly Anderson, Vice President of Industrial Design bei Apple: