Tapo S110E: Neues Unterputz-Relais mit Matter

Der für sein Smart-Home-Zubehör bekannte Anbieter TP-Link hat einen neuen Relaisschalter vorgestellt, der es euch ermöglicht, bisher nicht-smarte Geräte und Systeme smart zu steuern. Das Tapo S110E Relais lässt sich dabei unter Putz verbauen, sodass es im Wohnraum unsichtbar bleibt. Doch auch im Außenbereich kann das Relais verwendet werden. Erhältlich ist es für 19,90 Euro im Shop von Tapo.

Einsetzen lässt sich das Relais, das über Matter-Kompatibilität verfügt und somit mit den gängigen Smart-Home-Plattformen funktioniert, auf vielfältige Weise: Ob ihr es für den Außenbereich oder den Innenbereich einsetzen wollt – das Unterputz-Relais kann beides. Somit lassen sich sowohl beispielsweise Garagentore und Bewässerungssysteme im Garten, als auch Lichtschalter, Steckdosen und die Fußbodenheizung im Innenraum mit dem Relais verdrahten und dann auf smarte Weise steuern. Auch die Stromverbräuche und die Einspeisungsleistung von Balkonkraftwerken lassen sich mit dem Relais messen.

Das Modul verfügt außerdem über WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, sodass ihr es einerseits über das WLAN steuern, aber auch auf die Steuerung via Bluetooth zurückgreifen könnte, sollte der Router doch einmal ausfallen. Die Einrichtung des Relais erfolgt über Bluetooth. Sollte das Relais selbst einmal ausfallen, informiert euch die integrierte Relais-Ausfallerkennung per Warnung in der Tapo-App darüber.

Das Relais misst 44,7 × 33,9 × 16,1 mm und lässt sich damit auch in sehr kleinen Unterputzdosen verbauen. Der neue Zero-Crossing-Schutz soll für eine erhöhte Lebensdauer des Moduls sorgen. Überhitzungs- und Überlastungsschutzmechanismen sind ebenfalls verbaut.

Tapo S110E jetzt kaufen

Das Tapo S110E ist ab sofort im Tapo-Shop für 19,90 Euro erhältlich. Im Lieferumfang sind neben dem Relais drei Jumper-Kabel, Kabel-Labels und eine Schnellstart-Anleitung enthalten. In den nächsten Tagen sollte es auch über Amazon bestellbar sein.