Denon stellt neue Home-Lautsprecher mit Siri-Integration und audiophilem Klang vor

Denon hat eine neue Serie von Smart-Lautsprechern auf den Markt gebracht, die Apple-Nutzern und -Nutzerinnen eine interessante Alternative zu den seit Jahren unveränderten HomePods bieten. Die Modelle Home 200, Home 400 und Home 600 kombinieren eine nahtlose Apple Home-Integration mit hochwertigem Klang.

Die Lautsprecher wurden Ende März 2026 vorgestellt und füllen eine Lücke, die durch Apples mangelnde Updates im HomePod-Segment entstanden ist. Während der HomePod der 2. Generation seit 2023 und der HomePod mini seit 2020 unverändert bleiben, setzt Denon auf Innovation und Kompatibilität mit dem Apple-Ökosystem.

Die Integration in Apple Home erfolgt problemlos: Über die Home-App und einen QR-Code sind die Lautsprecher in Sekunden eingerichtet. Sie unterstützen AirPlay Multiroom-Audio, Home-Automatisierungen und Apples Intercom-Funktion. Apple Music-User können Siri nutzen, um Wiedergabelisten auf den Lautsprechern abzuspielen.

Allerdings gibt es eine Einschränkung: Siri läuft nicht eigenständig auf den Denon-Lautsprechern. Für Sprachbefehle wird ein HomePod oder HomePod mini im Netzwerk benötigt, der die Anfragen verarbeitet. Für Haushalte ohne HomePod könnte dies ein Ausschlusskriterium sein.

Drei Modelle für unterschiedliche Ansprüche

Das Einstiegsmodell Home 200 kostet 349 Euro und überzeugt mit drei Treibern, einem 4-Zoll-Tieftöner und einem wärmeren, detailreicheren Klang als der HomePod. Rezensenten loben seinen vollen Klang, der sogar den Sonos Era 100 übertrifft. Das Mittelklasse-Modell Home 400 für 499 Euro setzt auf sechs Lautsprecher, darunter zwei 4,5-Zoll-Tieftöner und nach oben gerichtete Hochtöner. Es unterstützt Dolby Atmos, derzeit jedoch nur über Tidal oder Amazon Music Ultra HD. Apple Music Atmos soll später folgen.

Das Topmodell Home 600 mit seinem Preisschild von 699 Euro richtet sich an anspruchsvolle Musikfans. Mit zwei 6,5-Zoll-Tieftönern, mehreren Hoch- und Mitteltönern sowie einem optimierten Gehäuse bietet es ein räumliches Klangerlebnis, das selbst HomePods übertreffen soll. Der Bass ist so kraftvoll, dass er physisch spürbar ist.

Alle Modelle sind in Stone oder Charcoal erhältlich und verfügen über ein Gewebe mit eloxierten Aluminium-Akzenten. Physische Tasten ersetzen die berührungsempfindliche Oberfläche des HomePod und bieten Steuerung für Wiedergabe, Lautstärke und programmierbare Schnellzugriffe.

HEOS-Ökosystem und Multiroom-Funktionen

Die Lautsprecher nutzen Denons HEOS-Plattform, die bis zu 64 Geräte in 32 Zonen verbindet. Dazu gehören HEOS-fähige AV-Receiver, Marantz-Produkte und Plattenspieler. Die HEOS-App ermöglicht auch das Streaming von Spotify, Deezer und iHeartRadio sowie manuelle Klanganpassungen.

Alle Modelle unterstützen darüber hinaus WiFi 6 (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) für unkomprimiertes High-Fidelity-Streaming. Zusätzliche Anschlüsse wie USB-C und AUX sowie ein Mikrofon-Stummschalter runden das Angebot ab.

Für Nutzer, die mit den Audiofunktionen des HomePods unzufrieden sind, aber nicht auf Siri oder Apple Home verzichten möchten, stellt die neue Denon-Serie derzeit die beste Lösung am Markt dar. Die Modelle bieten in allen Preisklassen eine deutlich überlegene Klangqualität im Vergleich zu Apples Angeboten. Zudem ist die Integration in Apple Home für die meisten Smart-Home-Anwendungen ausreichend umfassend. Ein Nachteil bleibt die Abhängigkeit von einem HomePod für die Siri-Nutzung.

Mit Preisen zwischen 349 und 699 Euro sind die Denon-Modelle zwar teurer als Apples eigene Lautsprecher, bieten aber im Gegenzug besseren Klang, mehr Anschlussmöglichkeiten und ein erweiterbares Multiroom-Ökosystem. Dieser Kompromiss könnte viele Apple-User überzeugen, die lange auf eine Weiterentwicklung der HomePod-Reihe gewartet haben.