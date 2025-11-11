Samsung hat seiner SmartThings-App für das iPhone (App Store-Link) ein spannendes Update spendiert. Damit wird das Zusammenspiel zwischen Apple- und Samsung-Geräten deutlich besser, was für Haushalte, in denen beide Ökosysteme genutzt werden, praktisch ist.

Ab sofort können in der App erstellte Gerätegruppen direkt auf der Apple Watch angezeigt und gesteuert werden. Nutzerinnen und Nutzer können also bequem vom Handgelenk aus SmartThings-Geräte bedienen, Routinen starten oder den Status ihrer Geräte prüfen.

SmartThings unterstützt jetzt Siri-Kurzbefehle

Eine der größten Neuerungen betrifft Siri: SmartThings unterstützt jetzt Siri-Shortcuts, sodass sich Routinen per Sprachbefehl starten lassen. Damit wird die Automatisierung im Alltag noch smarter. So könnte man etwa sagen: „Hey Siri, guten Morgen“, um automatisch alle Lichter einzuschalten, die Jalousien zu öffnen und die Kaffeemaschine zu starten. Ebenso praktisch: Eine „Haus verlassen“-Routine kann das Licht ausschalten, Türen verriegeln und die Alarmanlage aktivieren.

Zudem wurde die Unterstützung für Live-Aktivitäten erweitert. Man sieht jetzt bis zu fünf zuletzt verwendete Geräte direkt im Überblick, darunter Klimaanlagen, Saugroboter, Luftreiniger oder Luftentfeuchter.

Die SmartThings-App steht weiterhin kostenlos im App Store zum Download bereit und wird damit für Apple-Nutzer zunehmend attraktiver – besonders, wenn smarte Geräte verschiedener Hersteller im Haushalt genutzt werden.