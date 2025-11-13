Das sind die besten Black-Deals von Roborock

Der Black Friday ist zwar noch nicht heute, allerdings startet Roborock schon jetzt in die Black Week. Roborock hat für jeden Geldbeutel etwas dabei und zahlreiche Saug- und Wischroboter, Nass- und Trockensauger sowie Akku-Staubsauger um bis zu 50 Prozent reduziert. Das sind alle Deals!

Roborock Saros 10R: Jetzt für nur 899 Euro

Der Roborock Saros 10R (Amazon-Link) gehört immer noch zu den besten Modellen aus dem Hause Roborock. Während man im Oktober noch mehr als 1.000 Euro bezahlen musste, geht es jetzt noch einmal ordentlich nach unten. Statt ehemals 1.499 Euro kostet der Roborock Saros 10R nur noch 899 Euro – Jahresbestpreis!

Bei mir Zuhause fährt der 10R weiterhin seine Runden und sorgt in den Schlafzimmern und im Bad für saubere Böden. Er punktet mit einer besonders flachen Bauweise, da er gerade einmal 7,98 Zentimeter hoch ist. Trotz des kompakten Designs überzeugt er mit einer präzisen und zuverlässigen Navigation, die auf einen Laseturm verzichtet. Die ausfahrbare Seitenbürste als auch das ausfahrbare Wischpad sorgen für saubere Ecken und Kanten, sodass auch schwer zugängliche Stellen gereinigt sind. In der Station erfolgt die Selbstreinigung mit heißem Wasser, wobei die Wischpads anschließend mit heißer Luft getrocknet werden.

Ich bin mit dem Roborock Saros 10R weiterhin sehr zufrieden und kann demnach eine Empfehlung aussprechen. Für die aktuell geforderten 899 Euro bekommst du ein echtes Top-Modell zum Schnäppchenpreis.

Angebot roborock Saros 10R Saugroboter mit Wischfunktion&angebbarem Wischmopp, 22,000 Pa,... 7,98cm Ultraflaches Design - Dank des autonomen StarSight Systems 2.0 der nächsten Generation ist der Saros 10R unglaublich smart und beeindruckend...

Autonomes StarSight System 2.0 - Mithilfe fortschrittlicher Technologie zur Vermeidung seitlicher Hindernisse gleitet er mühelos um unregelmäßig...

Saugroboter bis 800 Euro

Roborock Qrevo Curv für nur 699 Euro statt 1.499 Euro (Amazon-Link) – Jahresbestpreis und immer noch eine starke Empfehlung!

Roborock Qrevo Curv S5X Set für 599,99 Euro statt 999,99 Euro (Amazon-Link) – Jahresbestpreis!

Saugroboter bis 500 Euro

Roborock Qrevo S5V Black für 479,99 Euro statt 769,99 Euro (Amazon-Link) – Bestpreis!

Roborock QV 35S für 369,99 Euro statt 699,99 Euro (Amazon-Link) – günstiger gab es das Modell noch nie

Saugroboter unter 300 Euro

Roborock Q10 S5+ für 269,99 Euro statt 429,99 Euro (Amazon-Link) – ohne Wasserstation, Fokus auf Saugen

Roborock Q7 L5+ für 199,99 Euro statt 399,99 Euro (Amazon-Link) – ohne Wasserstation, Fokus auf Saugen

Roborock Q7 M5 für 159,99 Euro statt 249,99 Euro (Amazon-Link) – komplett ohne Station

Roborock F25 Ultra: Der bisher beste Preis

Der beste Wischsauger von Roborock ist der Roborock F25 Ultra (Amazon-Link), der sogar mit Dampf reinigt. Dieser ist 180 Grad heiß und entfernt Bakterien, wobei gleichzeitig mit 90 Grad heißem Wasser der Boden gewischt wird, um auch hartnäckige Flecken zu entfernen.

Mit dabei sind eine Saugkraft von 22.000 Pascal, die Möglichkeit unter Möbeln zu reinigen sowie das Extra, den Wischsauger per App fernsteuern zu können. Motorisierte Räder, eine gründliche Kantenreinigung, eine besonders schnelle Trocknung in der Station sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Der Roborock F25 Ultra ist erst im Oktober gestartet und ist jetzt noch einmal günstiger, da der Preis von ehemals 799 Euro auf 649 Euro gefallen ist.

Angebot roborock F25 Ultra Nass Trockensauger mit Dampf, 180 °C Dampfmopp, 86 °C... Revolutionäre Reinigung mit 180 °C heißem Dampf und 86 °C heißem Wasser: Erlebe mit diesem kabellosen Dampf-Staubsauger eine kraftvolle...

Blaue Beleuchtung zur Erkennung von verstecktem Schmutz: Das hellblaue Licht macht Staub, Krümel und feine Partikel auf dunklen oder schwer...

