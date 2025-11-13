Alle Neuerungen in iOS 26.2 Beta 2

Apple bereitet den Start für iOS 26.2 noch für dieses Jahr bevor, indem die Beta-Version fleißig getestet wird. Die zweite Vorabversion von iOS 26.2 hat kleinere Änderungen im Gepäck, die du nachfolgend einsehen kannst.

Maßband App

Die Maßband-App von Apple verfügt nun über ein Liquid Glass-Design für die Wasserwaage, mit zwei Liquid Glass-Blasen anstelle von weißen Kreisen.

Spiele App

In Apples Spiele-App kann man die eigene Bibliothek nicht nur nach „Name“ oder „Zuletzt gespielt“ sortieren, sondern auch nach App-Größe.

CarPlay

In der CarPlay-Ansicht lassen sich fortan angeheftete Nachrichten in der Nachrichten-App abschalten.

Neue Animation für Menüs

Für Popup-Menüs, die sich aus einer Eck-Schaltfläche herausklappen lassen, gibt es eine schnellere, lebhaftere Animation, die der Animation ähnelt, die Apple auf der WWDC vorgestellt hat. (Video via X)

Wann erscheint iOS 26.2?

Genaue Angaben macht Apple bisher nicht, allerdings gehen wir davon aus, dass iOS 26.2 Mitte Dezember für alle zum Download bereitgestellt wird.