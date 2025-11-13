Apple plant offenbar größere Hardware-Änderungen beim kommenden iPhone 18 Pro Max, sodass das Gerät das schwerste iPhone aller Zeiten werden könnte. Laut dem chinesischen Leaker Instant Digital soll das Modell zwar weiterhin über ein 6,9-Zoll Display verfügen, allerdings wird das Gehäuse etwas dicker ausfallen, wodurch das Gewicht auf über 240 Gramm steigen dürfte.

Demnach wiegt das neue Flaggschiff vermutlich rund 10 Gramm mehr als das aktuelle iPhone 17 Pro Max. Folglich würde das iPhone 18 Pro Max mit etwa 243 Gramm das bislang massivste iPhone darstellen, das Apple je gebaut hat. Zwar bleibt das Display unverändert, jedoch sorgt die veränderte Bauweise für ein spürbar robusteres, aber auch schwereres Gerät.

Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro Max brachte 240 Gramm auf die Waage, während das iPhone 15 Pro Max durch den Einsatz von Titan statt Edelstahl auf 221 Gramm reduziert werden konnte. Für die iPhone 17-Generation wechselte Apple wiederum zu Aluminium, was zwar weniger dicht ist, jedoch durch interne Änderungen und dickere Komponenten zu einer Gewichtszunahme führte.

iPhone Pro Max in Gramm

iPhone XS Max : 208 Gramm

: 208 Gramm iPhone 11 Pro Max : 226 Gramm

: 226 Gramm iPhone 12 Pro Max : 228 Gramm

: 228 Gramm iPhone 13 Pro Max : 238 Gramm

: 238 Gramm iPhone 14 Pro Max : 240 Gramm

: 240 Gramm iPhone 15 Pro Max : 221 Gramm

: 221 Gramm iPhone 16 Pro Max : 227 Gramm

: 227 Gramm iPhone 17 Pro Max : 233 Gramm

: 233 Gramm iPhone 18 Pro Max: ~243 Gramm

Warum Apple das Design dicker gestaltet, ist bislang unklar. Ein größerer Akku gilt jedoch als wahrscheinlichster Grund, zumal Apple in den letzten Jahren verstärkt auf längere Laufzeiten gesetzt hat. Darüber hinaus soll eine neue Edelstahl-Vapor-Chamber verbaut werden, die für eine effizientere Kühlung des Chips sorgt. Zudem kursieren Gerüchte über Kamera-Upgrades, darunter eine Hauptkamera mit variabler Blende sowie ein neuer dreischichtiger Bildsensor von Samsung.

Der Leaker vermutet außerdem, dass Apple erkannt habe, dass dünnere und leichtere iPhones nicht automatisch beliebter sind, wenn diese dadurch an Leistung oder Akkulaufzeit verlieren. Daher scheint Apple beim iPhone 18 Pro Max bewusst den umgekehrten Weg zu gehen: etwas dicker und schwerer, dafür aber leistungsfähiger und ausdauernder.

Zwar bleibt offen, ob die Gewichtszunahme auf mehrere kleine Änderungen oder auf ein einzelnes Hardware-Upgrade zurückzuführen ist, doch spricht vieles für eine Kombination aus beidem. Einerseits könnten neue Bauteile wie das Kühlsystem und die Kamera zusätzliche Gramm verursachen, andererseits wäre auch ein größerer Akku eine logische Konsequenz des überarbeiteten Designs.

iPhone 18 Pro startet im Herbst 2026

Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max werden, sofern sich der übliche Rhythmus fortsetzt, voraussichtlich im Herbst 2026 vorgestellt.