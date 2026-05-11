iOS 26.5 ist da und bringt diese Neuerungen mit

Apple hat soeben iOS 26.5 veröffentlicht, das ab sofort fürs iPhone zum Download bereitsteht. Es handelt sich dabei um ein eher kleines Update, denn Apple richtet den Fokus schon jetzt auf iOS 27, das erstmals Anfang Juni auf der WWDC gezeigt wird. Doch zuerst findet ihr folgend die Neuerungen in iOS 26.5.

RCS mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Mit iOS 26.5 aktiviert Apple die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten, damit diese sicherer werden. Nachrichten, die zwischen iPhones und Android-Smartphones übertragen werden, lassen sich durch die Verschlüsselung nicht von Dritten abfangen oder lesen.

Werbung in Apple Karten: Vorerst in den USA und Kanada

Ab „diesem Sommer“ folgt Werbung in Apple Karten, allerdings schaltet Apple dieses „Feature“ vorerst nur in den USA und Kanada live. Weitere Länder werden sicherlich zeitnah folgen, doch in Deutschland sind die bezahlten Vorschläge und Orte bislang nicht verfügbar.

Pride-Wallpaper für iPhone und iPad

Mit der Ankündigung der neuen Pride-Kollektion startet mit der neuen Softwareversion auch ein neues Wallpaper. Das bunte Hintergrundbild zeichnet sich laut Apple durch ein „fröhliches, lebendiges Design“ aus, um „die Lebendigkeit, den Geist und die Individualität der LGBTQ+-Community zu feiern“. Dabei verfügt das Wallpaper über ein dynamisches Design, bei dem sich die Farben anpassen.

Darüber hinaus könnt ihr mit watchOS 26.5 das neue „Pride Luminance“-Zifferblatt nutzen.

Benachrichtigungen für Drittanbieter

Da der DMA Apple mal wieder Funktionen vorschreibt, erweitert iOS 26.5 den Funktionsumfang für Benachrichtigungen, Live-Aktivitäten und das AirPods-ähnliche Pairing für Smartphones und Kopfhörer von Drittanbietern.

iOS 26.5: Alle Update-Notizen

End-to-End-verschlüsselte RCS-Nachrichten (Beta) in der App „Nachrichten“ sind bei unterstützten Anbietern verfügbar und werden nach und nach eingeführt. Weitere Informationen findest du unter: https://support.apple.com/109526

Das „Pride Luminance“-Hintergrundbild, das ein Farbspektrum dynamisch bricht, steht zum Download bereit

„Vorgeschlagene Orte“ in „Karten“ zeigt Empfehlungen an, die auf aktuellen Trends in der Nähe und deinen letzten Suchanfragen basieren

Weitere Updates sind da

Apple hat auch macOS 26.5, watchOS 26.5 und visionOS 26.5 veröffentlicht, die allerdings ohne neue Funktionen auskommen.