DJI kündigt weltweiten Start der Osmo Pocket 4 Pro an

Der bekannte Drohnen-Hersteller DJI hat offiziell bestätigt, dass die neue Vlogging-Kamera Osmo Pocket 4 Pro (4P) in Kürze weltweit auf den Markt kommt. Die Kamera wird damit auch in Europa und Deutschland erhältlich sein. Auffällig ist, dass der Start in den USA vorerst nicht geplant zu sein scheint: Auf der US-Website des Unternehmens finden sich bisher keine Hinweise auf das neue Modell.

Die Osmo Pocket 4 Pro ist die erste Vlogging-Kamera von DJI, die über eine 1-Zoll-Hauptkamera sowie eine dedizierte 3x-Telekamera verfügt. Damit setzt das Unternehmen auf eine verbesserte Bildqualität und mehr Flexibilität für Content Creator. Bisherige Modelle wie die Osmo Pocket 3 und 4 boten bereits eine 1-Zoll-Hauptkamera, doch die Integration einer Telekamera ist ein Novum in der Produktreihe.

Seit fast einem Monat veröffentlicht DJI in chinesischen sozialen Medien, insbesondere auf Weibo, Teaser-Videos zur Osmo Pocket 4 Pro. Ein am 16. April geteilter Clip deutet darauf hin, dass die Kamera in China möglicherweise früher erhältlich sein wird als in anderen Regionen. Eine offizielle Bestätigung des genauen Veröffentlichungsdatums steht jedoch noch aus.

Im Juni für etwa 600 Euro erhältlich?

Erste Hands-on-Videos sind bereits in sozialen Netzwerken und bei YouTube aufgetaucht: Zwei davon findet ihr unter dem Artikel. Diese geben einen ersten Eindruck von den Funktionen und der Handhabung der neuen Kamera. DJI selbst hält sich mit detaillierten Spezifikationen noch zurück, doch die Kombination aus Haupt- und Telekamera könnte besonders für Vlogger interessant sein, die Wert auf vielseitige Aufnahmemöglichkeiten legen.

Unklar bleibt, warum der US-Markt vorerst ausgeschlossen ist. Während andere regionale Websites von DJI die Osmo Pocket 4 Pro bereits bewerben, fehlt jede Erwähnung auf der US-Plattform. Ob dies auf strategische Entscheidungen oder regulatorische Hürden zurückzuführen ist, hat das Unternehmen nicht bekannt gegeben. Die DJI Osmo Pocket 4 Pro soll laut Gerüchten im Juni dieses Jahres erscheinen und rund 600 Euro kosten.