WhatsApp Plus startet: Das bietet das neue Abo

Wie vorab durchgesickert, startet jetzt das neue Abonnement „WhatsApp Plus“. Nachdem die neue Funktion zunächst nur mit einer kleinen Nutzergruppe getestet wurde, beginnt jetzt der schrittweise Rollout von „WhatsApp Plus“ für iOS-Nutzer und Nutzerinnen. Das berichtet WABetaInfo.

Was bietet WhatsApp Plus?

Im Mittelpunkt des neuen Abonnements stehen allerdings keine zusätzlichen Messenger-Funktionen, sondern vor allem optische Anpassungen und mehr Personalisierungsmöglichkeiten.

Mit WhatsApp Plus erhalten iPhone-User Zugriff auf insgesamt 18 neue Akzentfarben. Dadurch lässt sich das klassische Grün von WhatsApp durch alternative Farbtöne ersetzen, die sich durch die gesamte Benutzeroberfläche ziehen. Darüber hinaus integriert Meta 14 zusätzliche App-Symbole, die von schlichten minimalistischen Designs bis hin zu auffälligen und verspielten Varianten reichen.

Außerdem bringt das Abo exklusive Sticker-Pakete mit. Diese enthalten großflächige Animationen, die direkt im Chat eingeblendet werden. Interessant dabei: Selbst Empfänger ohne kostenpflichtiges Abo können die Spezialeffekte sehen.

Auch bei den angehefteten Chats legt WhatsApp nach. Statt bisher drei Unterhaltungen dürfen Plus-Nutzer künftig bis zu 20 Chats dauerhaft oben in der Übersicht fixieren.

Zusätzliche Töne und mehr Kontrolle über das Design

Darüber hinaus erweitert WhatsApp Plus die Möglichkeiten zur Anpassung von Benachrichtigungen. Insgesamt kommen zehn zusätzliche Töne hinzu. Gleichzeitig lassen sich Designs, Sounds und Benachrichtigungstöne einheitlich für sämtliche Chat-Listen festlegen.

Das kostet WhatsApp Plus auf dem iPhone

In Europa liegt der Preis aktuell bei 2,49 Euro pro Monat. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Besitzer eines WhatsApp Business-Kontos können das neue Abo derzeit nicht buchen. WhatsApp Plus ist ausschließlich für reguläre Privatkonten vorgesehen.

Rollout startet schrittweise

Aktuell steht das neue Premium-Angebot nur einer kleinen Gruppe von iPhone-Nutzern zur Verfügung, die bereits die aktuelle Version der App aus dem App Store installiert haben. In den kommenden Wochen soll die Verfügbarkeit jedoch deutlich ausgeweitet werden.