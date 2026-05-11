Apple Vision Pro: Neues Modell frühestens in 2 Jahren

Wer auf eine neue Apple Vision Pro hofft, braucht weiterhin Geduld. Laut Mark Gurman wird Apple frühestens in etwa zwei Jahren einen echten Nachfolger des Headsets vorstellen.

In seinem aktuellen „Power On“-Newsletter erklärt Gurman, dass Apple die Vision-Pro-Reihe zwar nicht eingestellt habe, derzeit jedoch andere Projekte deutlich stärker priorisiert. Hinter den Kulissen arbeite das Unternehmen weiterhin an neuen Materialien und Technologien, um langfristig ein leichteres und günstigeres Mixed-Reality-Headset entwickeln zu können.

Apple setzt neue Prioritäten

Ein direktes Nachfolgemodell scheint aktuell allerdings nicht aktiv entwickelt zu werden. Zudem soll das intern diskutierte „Vision Air“-Projekt bereits im vergangenen Jahr eingestellt worden sein.

Stattdessen konzentriert sich Apple momentan verstärkt auf smarte Brillen. Dafür wurden laut Bericht sogar Mitarbeiter aus der ehemaligen Vision Products Group abgezogen. Das Team arbeitet inzwischen unter anderem an leichten Smart Glasses, neuen KI-Produkten sowie an der Weiterentwicklung von Siri.

Darüber hinaus sollen auch andere KI-Wearables eine größere Rolle spielen. Genannt werden etwa zukünftige AirPods mit integrierten Kameras sowie ein geplanter KI-Anhänger.

Schwieriger Start für Vision Pro

Apple Vision Pro hatte ohnehin keinen einfachen Marktstart. Besonders der hohe Preis ab 3.699 Euro sorgte für Diskussionen. Zusätzlich berichtete der Journalist Noam Scheiber zuletzt, dass Apples Umbau im Einzelhandel ebenfalls zum schwierigen Verkaufsstart beigetragen haben könnte.

Ganz verschwunden ist das Headset jedoch nicht. Apple brachte im Oktober 2025 immerhin eine überarbeitete Version mit M5-Chip auf den Markt. Ein komplett neues Modell dürfte laut Gurman aber noch länger auf sich warten lassen. Welche konkreten Neuerungen zu erwarten sind, ist derzeit noch unklar.