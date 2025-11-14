Nach monatelanger Arbeit sind die neuen „iPhone 17 Pro Internals Wallpapers“ fertig. Drüben bei basicappleguy.com kannst du die Wallpaper, die in verschiedenen Farben verfügbar sind, komplett kostenlos laden und nutzen. Wenn du die Arbeit unterstützen willst, kannst du die Kollektion für 4,99 US-Dollar kaufen, was aber rein optional ist.

In mühsamer Handarbeit angefertigt

Schon seit fünf Jahren fertigt der Designer die berühmten „Internals Wallpapers“ an, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Beginnend beim iPhone 12 im Jahr 2021, sind jedes Jahr angepasste Wallpaper erschienen. Während der Designer sich zuvor auf die Teardowns von iFixit und anderen Quellen verlassen hat, nutzt er nun die von Apple bereitgestellten Dokumente des Selbstreparaturprogramms.

Schaut man sich die fertigen Wallpaper an, sieht man zwar viele Details, kann aber nicht abschätzen, wie mühevoll diese Arbeit ist. Für solch eine Detailtreue nimmt der Grafiker Bilder, Dokumente und Fotos genau unter die Lupe, um dann möglichst detailgetreu das Abbild zu erschaffen.

„Jedes Teil wird von Hand angeordnet, gezeichnet, gebogen, geschichtet und texturiert. Einige Elemente dauern nur Sekunden, andere, wie die Umrandung, können fast eine Stunde in Anspruch nehmen. Es ist ein ständiger Zyklus aus Anpassen, Überlagern und Optimieren von fast 3.000 Ebenen, um sicherzustellen, dass sie genau sind und sich nahtlos in das Gesamtdesign einfügen“, schreibt Basicappleguy auf seiner Webseite.

Jetzt kostenlos herunterladen

Während die letzten Wallpaper eher dunkel und einheitlich gestaltet waren, gibt es in diesem Jahr etwas mehr Kontrast und Highlights. Das Logic-Board mit dem neuen A19-Pro-Chip sticht besonders hervor, da dieser eine andere Farbe hat. Wer diesen Stil nicht mag, kann aber auch das klassische Wallpaper wählen, das in den Farben Violett, Grün, Orange, Blau, Silber, Space Black und Terracotta verfügbar ist.

Ich finde das Endergebnis wirklich erstaunlich und bin begeistert, wie viel Liebe jemand in solch eine Arbeit steckt. Darüber hinaus stellt der Grafiker die Wallpaper der Apple-Community kostenlos zur Verfügung, wobei eine optionale Entlohnung möglich ist. Alle Download-Links findest du hier.