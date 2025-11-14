Scheinbar läuft es für Apples Einstiegsmodell aktuell nicht besonders rund, denn ein Leaker aus Asien behauptet nämlich, dass sich das iPhone 16e genauso schlecht verkauft wie das iPhone Air. Demnach soll Apples erneuter Versuch, ein günstigeres iPhone erfolgreich im Markt zu platzieren, gescheitert sein.

Der Weibo-Leaker „Fixed Focus Digital“ berichtet, dass das iPhone 16e stark hinter den Verkaufserwartungen zurückbleibt. Obwohl Apple offensichtlich gehofft hat, mit dem Modell eine breite Zielgruppe zu erreichen, scheint das Konzept nicht so gut anzukommen wie geplant. Dennoch soll Apple an der Serie festhalten: Das iPhone 17e wird demnach bereits für das Frühjahr 2026 erwartet, während der Nachfolger des iPhone Air wohl später im Jahr auf den Markt kommt.

iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max verkaufen sich hervorragend

Währenddessen sieht es bei den anderen iPhone 17-Modellen völlig anders aus: Die Nachfrage steigt, und die Produktion wird entsprechend hochgefahren. Das iPhone 16e hat Apple erst Anfang dieses Jahres vorgestellt und bietet für 699 Euro (579 Euro bei Amazon) unter anderem ein OLED-Display, den A18-Chip, das C1-Modem sowie eine 48-Megapixel-Kamera. Obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Papier stimmt, gibt es bislang kaum offizielle Verkaufszahlen.

Auch das iPhone Air steht nicht besser da. Laut mehreren Berichten ist die Nachfrage deutlich geringer als erwartet, sodass die Produktion bereits Ende dieses Monats eingestellt werden soll. Ursprünglich war ein iPhone Air 2 für Herbst 2026 geplant, parallel zum iPhone 18 Pro. Laut The Information hat Apple jedoch beschlossen, die Markteinführung zu verschieben – möglicherweise auch, weil das Konzept nochmals überarbeitet werden muss.

iPhone 17e und iPhone Air 2 sollen dennoch in Planung sein

Für das nächste Jahr plant Apple deshalb größere Verbesserungen. So soll das iPhone 17e den A19-Chip erhalten und, falls die aktuellen Gerüchte stimmen, endlich auch die Dynamic Island. Das iPhone Air 2 hingegen könnte eine zweite Rückkamera, einen deutlich größeren Akku und eine verbesserte Kühlung bekommen. Apple hofft offensichtlich, dass diese Upgrades das Interesse wieder steigen lassen.