Das Smart Home-Unternehmen SwitchBot hat Ende Oktober dieses Jahres eine ganz neue Lichtserie vorgestellt, die auch den vergleichsweise neuen Smart Home-Standard Matter unterstützt. Die Matter-fähigen Lichtprodukte sollen sich nahtlos in das eigene Zuhause einbinden und über Matter-over-WiFi in verschiedenen Systemen bequem ansteuern lassen.

Zu einer der Neuerscheinungen gehört auch die Kerzenwärmer-Lampe von SwitchBot. Als weltweit erster intelligenter Kerzenwärmer mit Matter-over-WiFi-Technologie schmilzt das Gadget Kerzen mit sanfter Wärme statt mit Flammen und schafft so eine gemütliche Atmosphäre ohne Rauch, Ruß oder offene Feuergefahr. Die Lampe ist mit Kerzen mit einem Durchmesser von bis zu 9,5 cm und einer Höhe von bis zu 14 cm kompatibel.

Dank der einstellbaren Helligkeit und Timer-Einstellungen kann man sowohl die Beleuchtung als auch die Duftintensität feinabstimmen. Die Kerzenwärmer-Lampe lässt sich mit anderen SwitchBot-Geräten verbinden, um Routinen zu automatisieren – beispielsweise das Dimmen der Beleuchtung und das Abspielen entspannender Musik, während das Kerzenlicht den Raum erwärmt.

Auch mit anderen SwitchBot-Produkten koppelbar

Alle Produkte der neuen Serie, und somit auch die SwitchBot Kerzenwärmer-Lampe, sind Matter-zertifiziert, so dass Nutzer und Nutzerinnen die Geräte direkt über ihre bevorzugten Smart Home-Plattformen steuern können. Jede Leuchte kann lokal ohne Internetverbindung betrieben werden, was schnellere Reaktionen und mehr Privatsphäre gewährleistet.

Die Lichtserie kann zudem direkt ins SwitchBot-Ökosystem integriert werden und unter anderem mit dem Präsenzsensor, Lock Ultra oder Hub 3 koppeln, um adaptive Umgebungen für den Alltag zu schaffen. Der SwitchBot Kerzenwärmer war zunächst nur im SwitchBot-Webshop vorbestellbar, ist nun aber auch bei Amazon gelistet. Im Rahmen der Black Friday-Woche des Onlinehändlers ist sowohl die weiße als auch die schwarze Farbvariante derzeit zu einem vergünstigten Preis von 33,99 Euro statt sonst üblicher 39,99 Euro bestellbar.