Aiarty Video Enhancer 3.0: Großes Update und 36% Black-Friday-Rabatt

Anzeige. Das smarte Tool Aiarty Video Enhancer, mit dem man Videos im Handumdrehen aufbessern kann, liegt ab sofort in Version 3.0 zum Download bereit. Das Update bringt gleich mehrere große Neuerungen mit: Strength Control, SDR-zu-HDR-10-Bit-Konvertierung und einen neuen „Step Mode“ für eine gekachelte KI-Verarbeitung. Ziel ist es, Nutzern und Nutzerinnen mehr Kontrolle zu geben und professionelle Videooptimierung einfacher in bestehende Workflows zu integrieren.

Der Aiarty Video Enhancer zählt mittlerweile zu einem beliebten Tool für Creator, Filmemacher und Privatanwender, die alte Clips restaurieren oder Material hochskalieren möchten. Die Software kombiniert moderne KI-Modelle mit schneller Offline-Verarbeitung, um Videos zu verbessern, zu entrauschen und bis zu 4K-Qualität zu optimieren – ganz ohne Cloud-Abhängigkeit.

Was ist neu in Aiarty 3.0?

Die aktuelle Version unterstützt bereits Video-Upscaling, Bildraten-Erhöhung, Zeitlupen, Farbanpassung, Audio-Rauschfilter und Detailverbesserungen. Mit Version 3.0 geht Aiarty noch einen Schritt weiter.

Eine der meistgefragten Funktionen wird endlich Realität: Nutzer Und Nutzerinnen können künftig selbst einstellen, wie stark die KI eingreift – von subtilen Retuschen bis hin zu klar sichtbaren, stark detailreichen Ergebnissen. „Wir wollen, dass sich Aiarty an das Projekt anpasst – nicht umgekehrt“, erklärt CEO Jack Han.

HDR-10-Bit-Konvertierung

Ebenfalls neu ist eine experimentelle Funktion, die SDR-Videos in HDR10 mit 10-Bit-Farbtiefe umwandelt. Dadurch entstehen hellere Highlights, tiefere Schatten und deutlich feinere Farbverläufe.

Besonders profitieren:

alte Handyaufnahmen

VHS-Digitalisierungen

ältere SD- oder HD-Videoprojekte

Auf HDR-Displays wirken optimierte Videos sichtbar lebendiger und moderner.

Step Mode für lange oder hochauflösende Videos

Wer mit 4K- oder langen Timelines arbeitet, kennt das Problem: Speicherauslastung der GPU. Der neue Step-Modus reduziert diese, indem Videos in Kacheln verarbeitet werden. Das dauert zwar länger als der Turbo-Modus, liefert jedoch besonders saubere und konsistente Ergebnisse.

KI-Modelle für verschiedene Szenarien

Der Aiarty Video Enhancer liefert drei spezialisierte Modelle, je nach Material:

moDetail-HQ v2 : Für Texturen, Haare, Stoffe und Outdoor-Details

: Für Texturen, Haare, Stoffe und Outdoor-Details Smooth-HQ v2 : Sanfte Restaurierung ohne künstliche Überschärfung

: Sanfte Restaurierung ohne künstliche Überschärfung superVideo vHQ: Für stark verrauschte Clips und Low-Light-Material

Optional stehen außerdem Frame-Interpolation, Audio-Cleaning und Farbkorrektur-Tools zur Verfügung – alles in einem einzigen Workflow.

Was kann der Aiarty Video Enhancer?

Kurz gesagt: Eine ganze Menge. Der Aiarty Video Enhancer ist wie ein digitales Makeover-Studio für alte oder unschöne Videos. Dank KI-Technologie analysiert die Software dein Material, entfernt Rauschen und Unschärfen, verbessert Texturen, korrigiert Bewegungen und optimiert sogar den Sound – alles automatisiert.

Egal ob Content Creator, YouTuber, Hobbyfilmer oder einfach nostalgischer Sammler alter Familienaufnahmen: Mit Aiarty bekommst du mit einem Klick sichtbar bessere Ergebnisse

Die Highlights im Überblick

Rauschreduzierung für Bild & Audio : Bye-bye Nachtkorn und Windrauschen – die KI filtert Störungen zuverlässig heraus, ohne das Bild zu verwaschen.

: Bye-bye Nachtkorn und Windrauschen – die KI filtert Störungen zuverlässig heraus, ohne das Bild zu verwaschen. Schärfekorrektur : Wackler oder Bewegungsunschärfe? Aiarty holt verlorene Details zurück und sorgt für klare, knackige Ergebnisse ohne künstlichen Look.

: Wackler oder Bewegungsunschärfe? Aiarty holt verlorene Details zurück und sorgt für klare, knackige Ergebnisse ohne künstlichen Look. Realistische Texturen : Ob Haut, Haare, Stoffe oder Natur – Strukturen werden intelligent rekonstruiert und behalten einen natürlichen Stil.

: Ob Haut, Haare, Stoffe oder Natur – Strukturen werden intelligent rekonstruiert und behalten einen natürlichen Stil. 4K-Upscaling : Alte SD- oder HD-Clips lassen sich mühelos auf gestochen scharfe 4K-Qualität hochskalieren.

: Alte SD- oder HD-Clips lassen sich mühelos auf gestochen scharfe 4K-Qualität hochskalieren. Frame-Interpolation bis 120 FPS: Ideal für Zeitlupe oder flüssigere Bewegungen – besonders bei schneller Action oder älteren Aufnahmen.

Ein weiterer Pluspunkt: Aiarty arbeitet komplett offline und nutzt die Grafikkarte besonders effizient. Im Turbo-Modus läuft alles bis zu dreimal schneller – und da keine Daten online übertragen werden, bleibt die Privatsphäre jederzeit geschützt.

Vorher-Nachher-Vergleich im Video

Fazit

Mit Version 3.0 macht der Aiarty Video Enhancer einen großen Sprung Richtung Profi-Workflow: mehr Kontrolle, mehr Farbdynamik und ein besseres Speicherhandling. Egal ob Familienvideo, YouTube-Projekt oder Filmproduktion – die Software wird flexibler und kreativer einsetzbar.