Richtig spannendes Mac-Bundle mit 77 Prozent Rabatt

Als langjähriger Mac-Nutzer habe ich meinen Büroalltag optimiert, indem ich kleine Tools installiert habe, die mir die Arbeit erleichtern. Allerdings geht das ins Geld, wenn man jede App einzeln und zum Vollpreis kauft. Deutlich günstiger geht es mit dem neuen „Editors Choice“-Bundle der Unclutter-Macher, die jetzt 12 spannende Apps im Set anbieten.

Alle Mac-Apps zusammen haben einen Wert von 331 US-Dollar, allerdings kostet dich das Bundle an der Kasse nur 76 US-Dollar – das sind 255 US-Dollar Rabatt oder umgerechnet 77 Prozent Ersparnis. Und diese Mac-Apps sind mit dabei:

CleanShot X : Screenshots aufnehmen, bearbeiten und teilen – mit vielen praktischen Extras.

: Screenshots aufnehmen, bearbeiten und teilen – mit vielen praktischen Extras. Bike Outliner : Text-Editor mit Listen, Shortcuts und mehr.

: Text-Editor mit Listen, Shortcuts und mehr. Downie 4 : Einer der besten Video-Downloader mit Support für über 1.300 Webseiten – inklusive YouTube, Vimeo und mehr.

: Einer der besten Video-Downloader mit Support für über 1.300 Webseiten – inklusive YouTube, Vimeo und mehr. DaisyDisk : Zeigt an, welche Dateien die Mac-Festplatte besonders stark belasten. Speicherfresser lassen sich so ausfindig machen und löschen.

: Zeigt an, welche Dateien die Mac-Festplatte besonders stark belasten. Speicherfresser lassen sich so ausfindig machen und löschen. PopChar : Übersichtliches Tool, das Sonderzeichen sortiert auflistet, um diese in anderen Apps nutzen zu können.

: Übersichtliches Tool, das Sonderzeichen sortiert auflistet, um diese in anderen Apps nutzen zu können. Default Folder X : Erweitert den Finder um mehr Ablageflächen und Dialogfelder – für den produktiven Alltag sehr sinnvoll.

: Erweitert den Finder um mehr Ablageflächen und Dialogfelder – für den produktiven Alltag sehr sinnvoll. Keysmith : Mit Keysmith kann man Shortcuts anlegen, indem man jede Aktion aufzeichnet, damit sie später automatisch abgespielt werden kann – Mausklicks, Tastaturanschläge und mehr. So lassen sich auch komplexe Automationen erstellen.

: Mit Keysmith kann man Shortcuts anlegen, indem man jede Aktion aufzeichnet, damit sie später automatisch abgespielt werden kann – Mausklicks, Tastaturanschläge und mehr. So lassen sich auch komplexe Automationen erstellen. Marked 2 : Erweitert externe Editoren um Vorschau- und Werkzeugfunktionen, besonders beim Arbeiten mit Markdown.

: Erweitert externe Editoren um Vorschau- und Werkzeugfunktionen, besonders beim Arbeiten mit Markdown. HoudahSpot 6 : Schnelles und flexibles Tool zur Dateisuche.

: Schnelles und flexibles Tool zur Dateisuche. Workspaces : Erstellt Arbeitsbereiche für Projekte, in denen man alle Infos zentral sammeln kann.

: Erstellt Arbeitsbereiche für Projekte, in denen man alle Infos zentral sammeln kann. Unclutter : Bietet eine Ablage am oberen Bildschirmrand, in der man Dateien zwischenspeichern, Notizen anlegen oder auf die Zwischenablage zugreifen kann.

: Bietet eine Ablage am oberen Bildschirmrand, in der man Dateien zwischenspeichern, Notizen anlegen oder auf die Zwischenablage zugreifen kann. ForkLift 4 : Einer der besten FTP-Manager für macOS.

: Einer der besten FTP-Manager für macOS. zum Bundle

Neues Mac-Bundle jetzt für 81,95 Euro kaufen

Das Bundle hält wirklich tolle Mac-Apps bereit, von denen ich einige selbst nutze – darunter CleanShot X, DaisyDisk und ForkLift 4. Es handelt sich bei allen Programmen um Vollversionen ohne Abo. Weitere Details zu Nutzung, Updates und Geräteanzahl findest du in der jeweiligen Beschreibung.

Bezahlen kannst du mit PayPal, Apple Pay oder Google Pay, wobei der Preis mit deutscher Mehrwertsteuer umgerechnet bei 81,95 Euro liegt.