Anzeige. Wann ist der beste Zeitpunkt ein Balkonkraftwerk zu kaufen? Genau, im Spätherbst oder Winter. Und da der Black Friday genau in diese Periode fällt, gibt es einen richtig guten Deal für das Balkonkraftwerk von Jackery. Die Solarausbeute ist an winterlichen Tagen leider nicht so hoch, aber in Vorbereitung auf den Frühling kannst du dir „Jackery HomePower 2000 Ultra“ für nur 549 Euro statt 1.099 Euro sichern. Und für nur 1 Euro mehr, bekommst du zwei 500 Watt starke Solarmodule im Wert von 399 Euro dazu!

Jackery HomePower 2000 Ultra + 2x 500W Solarmodul für nur 550 Euro statt 1.498 Euro (zum Angebot)

Jackery HomePower 2000 Ultra + Zusatzakku + 2x 500W Solarmodul für nur 1.049 Euro statt 2.197 Euro (zum Angebot)

Sofort startklar und einsatzbereit

Das Bundle richtet sich an neue Kunden und Kundinnen, die somit sofort startklar sind. Je nach Installationsort muss man über zusätzliches Befestigungszubehör nachdenken. Da wir das Balkonkraftwerk von Jackery schon ausprobiert haben, können wir noch einmal alle wichtigen Details nennen. Für alle ausführlichen Tests und Blickwinkel, klicke dich gerne in unseren Testbericht.

Der Vorteil bei einem Balkonkraftwerk ist ganz klar der einfache Aufbau, denn es gilt nur, ein paar Kabel zu verbinden. Je nach Gegebenheit musst du natürlich Solarmodule befestigen oder aufstellen, was etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. Da alles steckerfertig ist, musst du nur noch ein Kabel in deine Steckdose stecken, damit der Solarstrom ins Hausnetz eingespeist wird.

Was kann der Jackery HomePower 2000 Ultra?

Der Jackery HomePower 2000 Ultra bringt ordentlich Leistung mit. Er bietet eine Speicher­kapazität von 2.048 Wattstunden und besitzt einen eingebauten Dual-MPPT-Controller, der Solareingänge mit bis zu 2.000 Watt unterstützt. Wer noch einen Mikro-Wechselrichter anschließt, kann die Eingangsleistung sogar auf bis zu 2.800 Watt steigern – technisch also weit mehr als ein klassisches Balkonkraftwerk.

Speicher erweitern? Kein Problem

Ein großer Vorteil sind die modularen Speichererweiterungen. Ein zusätzlicher Akku mit ebenfalls 2.048 Wh liegt aktuell bei 499 Euro statt 699 Euro, was im direkten Vergleich zu vielen Konkurrenzsystemen ziemlich attraktiv wirkt. Insgesamt lassen sich bis zu drei Zusatzmodule koppeln, sodass sich die nutzbare Kapazität auf über 8 kWh erhöhen lässt.

Smarte Funktionen für den Alltag

Der HomePower 2000 Ultra unterstützt außerdem bidirektionales Laden. Dadurch lässt er sich nicht nur über Solar, sondern auch über die Steckdose beladen – und zwar so, dass sich das System besonders bei dynamischen Stromtarifen lohnt. Wer also nachts günstig laden kann und tagsüber wenig Solarertrag erwartet, profitiert von niedrigeren Energiekosten.

Sicherheit auf einem neuen Level

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist der integrierte Brandschutz. Laut Jackery erkennt das System mögliche Gefahren wie offene Flammen in Echtzeit. Sollte tatsächlich ein Brand entstehen, aktiviert sich innerhalb einer Sekunde ein aerosolbasiertes Löschsystem. Ein Sicherheitsdetail, das man in dieser Geräteklasse bisher selten findet.

Guter Zeitpunkt zum Zuschlagen

Wer sich aktuell nach einem Balkonkraftwerk umsieht, hofft vermutlich auf gute Preise. Und tatsächlich: Herbst und Winter gelten traditionell als beste Kaufphase, weil die Nachfrage niedriger ist. Damit kommt das Jackery-Angebot zur perfekten Zeit. Je niedriger der Einstiegspreis, desto schneller amortisiert sich die ganze Investition – und genau hier punktet dieses Bundle.