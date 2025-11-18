ReadHero: Größtes Update seit Launch bringt viele neue Funktionen

Die Indie-App ReadHero (App-Store-Link), mit der ihr Bücher verwalten und deren Inhalt dokumentieren könnt, hat passend zum Jahresabschluss ihr größtes Update seit Launch bekommen. Ab sofort könnt ihr euch über ein neues Design und einige neue Funktionen und Verbesserungen, wie etwa einem neuen Kalender und einer Jahresübersicht freuen. Das Update steht ab sofort zum Download bereit.

Zunächst einmal haben die beiden Entwickler das App-Onboarding überarbeitet, was die Nutzerinnen und Nutzer nun einfacher und klarer durch die App führen soll. Neu ist aber auch der integrierte Kalender, der eure tägliche Leseaktivität abbildet. Der als Monatsübersicht gestaltete Kalender lässt euch auf einen Blick erkennen, an welchen Tage ihr wie viel gelesen habt. Das soll es euch leichter machen, Lesegewohnheiten zu reflektieren und zu etablieren.

Das ist neu in ReadHero v2.6.0

Überarbeitet und erweitert wurden auch die Homescreen-Widgets und die Streak-Logik. Bei letzterer könnt ihr nun die Lesestreak für einen Tag „einfrieren“, wenn ihr eine lange Streak nicht als unterbrochen dargestellt wissen wollt. Die Homescreen-Widgets verfügen nun über mehr Varianten, mehr Informationen und auch über weitere Anpassungsmöglichkeiten. So könnt ihr euren Lesefortschritt, eure Notizen und eure Streaks direkt über das Widgets überblicken.

Die Notizfunktion wurde so überarbeitet, dass sie jetzt auch mehrere kurze Notizen pro Buch erlaubt. Zuvor konnte pro Buch nur eine lange Notiz hinterlegt werden. Die einzelnen Notizen sind dann auch mit der jeweiligen Buchseite verlinkt, sodass ihr den direkten Bezug immer wieder nachvollziehen könnt.

Pünktlich zum Jahresende wird außerdem die „Year in Review“-Funktion ausgerollt, bei der es sich um einen Jahresrückblick handelt, der visuell durch eure gelesenen Bücher, Notizen, Highlights und Lesegewohnheiten führt – man kennt es von Spotify Wrapped.

ReadHero jetzt kostenlos ausprobieren

Das Update von ReadHero könnt ihr ab sofort im App Store laden. Die App lässt sich im Abo oder im Einmalkauf in der Vollversion nutzen. Das Abo kostet monatlich 3,49 Euro und jährlich 17,99 Euro. Der Einmalkauf beläuft sich preislich auf 59,99 Euro.