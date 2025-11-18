Waipu.tv mit Netflix oder Disney das erste halbe Jahr gratis

Der Black Friday steht vor der Tür und selbstverständlich mischt auch Waipu.tv mit. Die Cyber Week Angebote sind soeben gestartet und richten sich nicht nur an Neukunden, sondern auch an Personen mit laufenden Verträgen. Ein Wechsel in ein höherwertiges Paket ist bei Waipu.tv jederzeit möglich.

Alle aktuellen Angebote von Waipu.tv findet ihr auf dieser Aktionsseite. Die Deals sind ab sofort gültig und dürften bis zum Cyber Monday laufen.

Was ist mit bestehenden Konten bei Netflix und Disney?

Möglicherweise nutzt ihr schon Netflix oder Disney. Das ist kein Problem, auch dann könnt ihr das Angebot von Waipu.tv wahrnehmen und ordentlich sparen. „Sofern Sie nach der Buchung ein bestehendes Netflix oder Disney+ Abo verknüpfen, wird der monatliche Gesamtpreis ab diesem Zeitpunkt von Waipu.tv eingezogen“, heißt es rund um die Verbindung mit bestehenden Accounts bei den großen Streaming-Plattformen.

Nach der Buchung erhaltet ihr eine E-Mail mit einem Link, über den ihr euer bestehendes Abo verbinden könnt. Nach der Kündigung des Perfect Plus Pakets bei Waipu.tv läuft das Abo dann wieder beim jeweiligen Anbieter weiter. Alles ganz easy.

Das sind die Cyber Week Preise bei Waipu.tv

Prinzipiell ist die Sache schnell erklärt: Ihr könnt entweder Waipu.tv einzeln oder in Kombination mit Netflix oder Disney buchen. Es handelt sich jeweils um Jahrespakete, wobei die ersten sechs Monate kostenlos sind. Ihr könnt also genau 50 Prozent gegenüber dem regulären Preis sparen. Hier einige der Angebote im Überblick:

Waipu.tv Comfort Jahrespaket für 38,94 Euro (3,25 pro Monat)

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Premium Jahrespaket für 200,94 Euro (16,75 Euro pro Monat)

Waipu.tv Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung Jahrespaket für 113,94 Euro (9,49 pro Monat)

zur Aktionsseite mit allen Angeboten

Solltet ihr regelmäßig einen der Streaming-Anbieter nutzen, könnt ihr definitiv Geld sparen. Ein kleines Beispiel: Das Netflix Standard-Abo ohne Werbung kostet pro Monat offiziell 13,99 Euro. Für das Bundle aus Waipu.tv und genau diesem Netflix-Paket zahlt ihr im ersten Jahr nur 164,94 Euro, das sind 13,75 Euro pro Monat.