LibrePods: Drittanbieter-Lösung für AirPods-Funktionen unter Linux und Android

Während man im Apple-Ökosystem von allen praktischen Funktionen der AirPods-Modelle profitieren kann, hinken andere Betriebssysteme in dieser Hinsicht noch deutlich hinterher. Eine quelloffene und kostenlose Lösung für Linux und Android bietet LibrePods, das sich auf der Entwickler-Plattform GitHub herunterladen lässt.

„LibrePods schaltet die exklusiven AirPods-Funktionen von Apple auf Nicht-Apple-Geräten frei. Erhalte Zugriff auf Geräuschkontrollmodi, adaptive Transparenz, Ohrerkennung, Hörhilfe, den benutzerdefinierten Transparenzmodus, Batteriestatus und mehr – all die Premium-Funktionen, für die du bezahlt hast, die Apple jedoch auf das eigene Ökosystem beschränkt hat.“

So beschreibt der Entwickler Kavish Devar bei GitHub seine Anwendung, die für Linux und Android verfügbar ist. Für das Android-System muss ein Root-Zugriff sowie die Xposed-Erweiterung vorhanden sein, da LibrePods tiefgreifende Einstellungen in der Bluetooth-Verwaltung des Systems vornehmen muss. Unterstützt werden die AirPods Pro der zweiten und dritten Generation in vollem Umfang, auch andere Modelle lassen sich verwenden. Hier gibt es allerdings einen reduzierten Funktionsumfang, beispielsweise wie die Anzeige des Akkustatus und simple Steuerungselemente.

Ist der Zugang unter Android komplett freigeschaltet, und verfügt man über ein voll unterstütztes Android-Modell, können zahlreiche Detaileinstellungen für die AirPods vorgenommen werden. Dazu gehört unter anderem der Transparenzmodi, der sich in LibrePods individuell justieren lässt, und weitere Anpassungsmöglichkeiten für die Filterung der Umgebungsgeräusche sowie der Balance. Zwar lässt sich mit LibrePods kein Hörtest unternehmen, dafür aber ein bereits vorhandenes Hörprofil der AirPods nahtlos übernehmen.

Multipoint-Verbindung und automatischer Wiedergabe-Stopp

Ebenfalls vorhanden in der Open Source-Software ist eine Multipoint-Verbindung, bei der die AirPods mit gleich zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden können. Sobald ein Gerät die Audio-Verbindung beansprucht und ein entsprechendes Signal sendet, wechseln die AirPods mittels LibrePods zu diesem. Die App zeigt zudem auf dem Android-Bildschirm auch ein entsprechendes Info-PopUp an. Zudem wird die Wiedergabe über die AirPods gestoppt, wenn einer der Ohrhörer aus dem Ohr genommen wird, und direkt zum internen Lautsprecher des Android-Geräts gewechselt.

Eine App wie LibrePods zeigt auf, welche technischen Möglichkeiten auf anderen Betriebssystemen als denen von Apple mit den AirPods vorhanden sind. Bislang ist die Nutzung dieser allerdings nur auf Android-Geräten mit einem Root-Zugriff und den entsprechenden Risiken möglich. Wer sich daran versuchen möchte, sollte sich bewusst sein, dass LibrePods tief in die Systemeinstellungen eingreifen muss, um die entsprechenden Funktionen liefern zu können.