Amazon verleiht wieder viele Filme für nur 99 Cent

Falls ihr noch Unterhaltung für das möglicherweise lange Wochenende sucht, dann hat Amazon wieder das passende Angebot auf Lager. Prime-Mitglieder können aus einer Auswahl von mehreren Hundert Filmen wählen und einzelne Filme für jeweils 99 Cent ausleihen. Das Angebot ist wie immer sehr umfangreich und bietet neben Titeln der letzten Jahre auch zahlreiche Klassiker.

Und natürlich wird es an Halloween so richtig gruselig. Neben Klassikern wie Saw, Chucky oder Psycho habe ich auch etliche Filme für Kinder entdeckt, zum Beispiel Hotel Transsilvanien.

Und auch wenn ihr so überhaupt gar keine Lust auf Horror, Grusel und Halloween habt, lohnt sich ein Blick auf die Aktionsseite. Für Kinder gibt es zum Beispiel Filme mit den Pfefferkörner, gelacht wird bei den Sieben Zwergen oder Monsieur Claude. Jede Menge Action gibt es in The Outputs oder Ambulance.

Am besten scrollt ihr euch einfach mal selbst durch die lange Liste und schaut, ob Filme für euch dabei sind. Wenn ihr eine besondere Perle entdeckt, schreibt gerne einen Kommentar unter diesen Artikel.

So funktioniert der Filmabend mit Amazon für 99 Cent

Wie immer gelten die folgenden Spielregeln: Für kurze Zeit könnt ihr die Filme für jeweils 99 Cent ausleihen. Aber keine Sorge: Ihr müsst den Streifen nicht direkt nach dem Kauf anschauen, sondern habt dafür 30 Tage Zeit. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden komplett angesehen werden, danach wird er digital „zurückgegeben“, ist also nicht mehr abrufbar. Bei dieser Einschränkung gibt es bei den einzelnen Anbietern kaum Unterschiede. Ebenfalls wichtig zu wissen: Das aktuelle Leih-Angebot gilt nur für Amazon Prime-Mitglieder.

Angesehen werden können die Filme dank der Prime Video App auf nahezu allen Endgeräten. Egal ob Apple TV, iPhone, iPad, Mac oder ein Smart TV eurer Wahl.