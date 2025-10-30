Baseus Picogo: 100 Watt Ladegerät mit intelligentem Display 

Es gibt mal wieder neues Zubehör von Baseus, genauer gesagt ein 100 Watt Ladegerät mit drei Anschlüssen. Das klingt, auch für einen Preis von rund 53 Euro (Amazon-Link) mit aktivierten Coupon, nicht besonders innovativ. Insbesondere beim integrierten Display hat sich Baseus allerdings einige Dinge einfallen lassen, die wir so am Markt noch nicht gesehen haben.

Daher starten wir auch direkt mal mit dem kleinen Farbdisplay, das weitaus mehr anzeigen kann als nur die aktuelle Gesamtleistung und die Leistungsdaten der einzelnen Ports. Auch die Temperatur des Ladegeräts wird auf dem Display visualisiert. So gibt es Hinweise darauf, wann die maximale Leistung geliefert werden kann oder es möglicherweise zu heiß wird.

Baseus Picogo zeigt Ladezeit der Geräte an

Richtig spannend wird es aber nach rund fünf Minuten. Dann nämlich zeigt das Baseus Picogo Ladegerät an, wie lange ein angeschlossenes Gerät insgesamt aufgeladen und welche Spitzenleistung erreicht wurde. Zudem scheint das Display, je nach Ausrichtung des Ladegeräts, auch dynamisch rotieren zu können. Das haben wir so noch bei keinem Netzteil gesehen.

Ansonsten gibt es die klassischen Leistungsdaten: An einem der beiden USB-C-Ports alleine werden bis zu 100 Watt geliefert. Schließt man mehrere Geräte gleichzeitig an, auch am klassischen USB-A-Anschluss, dann teilt sich die Gesamtleistung von 100 Watt auf die Ports auf.

Erwähnenswert ist die kompakte Größe von 13 x 8,5 x 5,95 Zentimetern. Mögliche gemacht werden diese Maße unter anderem durch einen klappbaren Stecker, wobei das in der EU leider auch nicht den Effekt hat, den es bei einem US-Stecker gibt. Aber dafür kann Baseus ja nichts.

Das Baseus Picogo Ladegerät mit 100 Watt Leistung macht auf den ersten Blick einen genaueren Eindruck. Wir werden uns das 100-Watt-Netzteil demnächst sicherlich noch einmal in der Praxis ansehen.