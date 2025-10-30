Neues Premium-Armband für die Apple Watch von Nomad

Wenn ihr es besonders hart und robust mögt, dann hat Nomad jetzt das passende Armband für euch am Start. Ab sofort ist das Strap Titanium Black V2 von Nomad auch offiziell in Deutschlaand erhältlich. Es handelt sich um ein Armband gefertigt aus Grad 5 Titan, welches auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie genutzt wird.

Das Armband ist überzogen mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten zum Schutz vor Kratzern und verfügt über einen magnetischen Verschluss mit starken Neodym-Magneten. Im Lieferumfang enthalten ist ein Werkzeug, um einzelne Elemente des Armbands entfernen zu können. So kann es auf einen Handgelenkumfang von 130 bis 225 Millimetern angepasst werden. Das Armband selbst ist 35 Millimeter breit und 68 Gramm schwer.

Das Nomad Strap Titanium Black V2 ist kompatibel mit der Apple Watch Ultra und den großen Apple Watch Modellen. Es ist ab sofort für 229,95 Euro bei Amazon erhältlich. Dort ist aktuell noch etwas Vorsicht geboten, denn das Armband wird auch von Amazon US angeboten und ist selbst mit Versand und Steuern ein Hauch günstiger. Auf der Produktseite könnt ihr aber einfach auf den deutschen Verkäufer umstellen.