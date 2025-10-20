10 Funktionen in watchOS 26, die du ausprobieren solltest

Seit gut einem Monat steht nicht nur iOS 26 für das iPhone zum Download bereit, sondern auch watchOS 26 für die Apple Watch. Wenn du eine Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 oder neuer besitzt, stehen überraschend viele neue Funktionen zur Verfügung. Wirf gerne einen Blick auf 10 Funktionen in watchOS 26, die du möglicherweise noch nicht entdeckt hast.

Neues Kontrollzentrum

Im Kontrollzentrum, das du mit einem Klick auf die Seitentaste öffnen kannst, lassen sich erstmals Apps von Drittanbietern als Shortcuts hinterlegen. Natürlich stehen alle Systemfunktionen weiterhin zur Verfügung, jedoch kannst du das Kontrollzentrum so weiter individualisieren. Allerdings ist die Verfügbarkeit von Drittanbieter-Shortcuts für das Kontrollzentrum noch gering.

Smart Stack mit besseren Vorschlägen

Der Smart Stack, den du öffnest, indem du die Krone nach oben drehst, zeigt auf einen Blick zahlreiche Informationen und Widgets an. Natürlich kannst du selbst entscheiden, welche Widgets du im Smart Stack anzeigen willst, allerdings hat Apple den Algorithmus optimiert, der Vorschläge basierend auf Orten, Aktionen und mehr anzeigt. Das einfachste Beispiel: Sobald du einen Timer stellst, erscheint dieser ganz oben im Smart Stack. Ebenso zeigt der Smart Stack Bordkarten an, wenn das iPhone beziehungsweise die Apple Watch in Wallet ein Ticket für den aktuellen Tag erkennt.

Automatische Lautstärkeanpassung

Sobald du watchOS 26 installiert hast, profitierst du von der automatischen Lautstärkeanpassung, die standardmäßig aktiv ist, insofern die Uhr nicht im Stummmodus läuft. Wenn du dich in einem ruhigen Raum aufhältst, werden Benachrichtigungen und Töne auf der Apple Watch leiser. Wenn die Apple Watch eine laute Umgebung erkennt, sind die Töne auf der Uhr deutlich lauter.

Wrist Flick

Wenn du meinen Artikel zum neuen Wrist Flick gelesen hast, bist du schon vollends informiert. Die Kurzfassung: Mit einer Handgelenksdrehung, „Wrist Flick“ genannt, kannst du eingehende Benachrichtigungen, ein Timer-Ende und mehr abstellen, ohne auf das Display tippen zu müssen. Und da Wrist Flick deutlich besser funktioniert als Double Tap, ist das Feature für mich ein Game Changer.

Notizen-App auf der Apple Watch

Mit watchOS 26 bringt Apple die Notizen-App auf die Apple Watch, sodass du deine mit iCloud synchronisierten Notizen auch am Handgelenk einsehen kannst. Wenn du willst, kannst du auch neue Notizen anlegen, was auf der kleinen Tastatur aber wenig Spaß macht. Die bessere Idee: Notizen via Diktat und Siri nutzen.

Nachrichten-App mit Upgrade

Auf der Apple Watch stehen die Neuerungen der Nachrichten-App aus iOS 26 ebenfalls zur Verfügung. Hast du Hintergrundbilder für einzelne Chats definiert, siehst du diese auch auf der Apple Watch. Darüber hinaus lassen sich Umfragen auch vom Handgelenk aus beantworten, allerdings ist das Erstellen dieser nur über das iPhone möglich.

Workout-App mit neuem Layout

Apple hat das Layout der Workout-App geändert, sodass du nicht mehr nur durch eine Liste von Typen scrollen musst. In den Ecken der App befinden sich vier Schaltflächen, mit denen du zu verschiedenen Aktionen gelangst, und du kannst scrollen oder die Krone verwenden, um durch die Trainingstypen zu navigieren. Über die vier Schaltflächen kommst du zu den Anpassungen der Trainingsansicht, den Audiosteuerungen, den Benachrichtigungsoptionen und den Optionen zum Festlegen von Zielen, Tempo und Route. Hier kannst du auch den Workout Buddy für ein unterstütztes Training aktivieren.

Liquid Glass Design

Obwohl auf dem iPhone das neue Liquid Glass Design deutlich sichtbarer ist, gibt es auch auf der Apple Watch entsprechende Anpassungen. Unter anderem gibt es neue App-Symbole, die glasiger aussehen, Benachrichtigungen mit transparentem Hintergrund, ein neues Kontrollzentrum und mehr. Bedienelemente und Schaltflächen in Apps wie Apple Music verfügen über Liquid Glass, sodass du die Farbe und den Inhalt dahinter sehen kannst.

Zifferblätter

Es sind zwar noch nicht alle Zifferblätter für das neue Liquid Glass Design angepasst, doch eine Ausnahme bildet das Zifferblatt „Foto“. Bei diesem Zifferblatt ist die Zeitanzeige in Liquid Glass verfügbar, ähnlich wie man es vom iPhone kennt.

Live-Mithören für die Apple Watch

Apple hat „Live-Mithören“ in watchOS 26 zur Apple Watch hinzugefügt. Nutzerinnen und Nutzer, die taub oder schwerhörig sind, können auf einer gekoppelten Apple Watch Echtzeit-Live-Untertitel zu dem erhalten, was das iPhone hört. Die Apple Watch dient auch als Fernbedienung zum Starten oder Beenden von Live-Mithören.