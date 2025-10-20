Eigentlich ist die Gartensaison ja so gut wie vorbei. Das hat allerdings das Unternehmen Gardena, bekannt für Gartengeräte und -zubehör, nicht davon abgehalten, eine neue Serie an Mährobotern vorzustellen: Die Gardena Smart Sileno Sense-Reihe. Sie verfügen über integrierte Kameras und eine KI-gestützte Navigation, und können auf Rasenflächen mit einer Größe von bis zu 600 Quadratmetern zum Einsatz kommen.

„Dank kameragestützter KI-Navigation gestaltet sich die Installation der neuen Mähroboter äußerst komfortabel. Es bedarf weder eines Begrenzungskabels noch müssen zusätzliche Antennen oder Signalmasten im Garten angebracht werden. Die automatische Kantenerkennung erfolgt über die integrierte Kamera und wird durch die satellitengestützten Positionsdaten ergänzt. Um eine schnelle und präzise Erkennung von Rasenkanten und Objekten zu gewährleisten, wird die Vision KI von einem Jetson-Modul von NVIDIA betrieben – dem weltweit führenden Unternehmen für fortschrittliche Computertechnologien.“

So beschreibt Gardena die KI-unterstützte Navigation, die eines der Kernfunktionen der Smart Sileno Sense-Mähroboter ist. Auch die Inbetriebnahme des smarten Rasenmähers soll schnell erledigt sein: Die Ladestation wird im Garten aufgestellt, alles weitere wie die Einrichtung und Konfiguration erfolgt über die Gardena Smart-App – entweder im WLAN oder über das Mobilfunknetz. Der Mähroboter verfügt über eine eigene SIM-Karte für eine dauerhafte kostenfreie mobile Netzwerkverbindung.

Beim ersten Start führt man den Roboter mit der Fernbedienung in der App entlang den Rasenkanten, so dass das Gerät die Umgebung kennenlernen und im Anschluss bei den Mähvorgängen dynamisch auf Veränderungen reagieren kann. Der Mähroboter soll verschiedene Rasenkanten wie Beete, Pflastersteine, Mauern und Zäune erkennen und dort mittels einer Trim-to-Edge-Funktion präzise schneiden. Mittels der in den Gardena Smart Sileno Sense-Robotern verbauten Kamera können zudem Objekte erkannt, zugeordnet, unterschieden und gegebenenfalls umgangen werden. Alle Kameraaufnahmen bleiben dabei auf dem Gerät und werden nicht extern in einer Cloud gespeichert.

Drei-Messer-Schneidwerk, Diebstahlschutz und Frostsensor

Über die ebenfalls integrierte LONA-Technologie zur Lokalisierung und Navigation soll sich der Mähroboter an die jeweils aktuellen Gegebenheiten anpassen und die Rasenpflege individuell für die verschiedenen Bereiche justieren. Er kartiert die Rasenfläche, die sich in der smart App in Zonen einteilen lässt: Für diese unterschiedlichen Bereiche können dann individuelle Mähfrequenzen festgelegt werden. Auch für unterschiedliche Wetterverhältnisse und Wachstumsmuster stehen spezielle und automatisch angepasste Mähprozesse bereit.

Zu den weiteren Eckdaten der Smart Sileno Sense-Reihe gehört ein Schneidwerk mit einer Messerscheibe mit drei Messern, ein Frostsensor, ein Diebstahlschutz mit PIN-Code und eine bequeme Reinigung per Gartenschlauch. Die beiden Neuerscheinungen der Modellreihe können entweder bis zu 400 oder 600 qm Fläche mähen, sind 57 dB laut, bewältigen Steigungen von bis zu 25 Prozent und verfügen über eine Schnitthöhe zwischen 25 und 45 Millimetern.

Nach Registrierung bietet Gardena für beide Modelle eine dreijährige Garantie an. Die beiden neuen Gardena Smart Sileno Sense-Mähroboter verfügen über UVPs von 999,99 für das 400 qm-Modell und 1.099,99 Euro für das 600 qm-Modell. Auf der Mähroboter-Website von Gardena sind die beiden Neuerscheinungen bisher noch nicht gelistet, dies dürfte aber spätestens zum Start der neuen Gartensaison im Frühjahr des nächsten Jahres der Fall sein.