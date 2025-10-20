M5 iPad Pro: Das sind die signifikanten Neuerungen

Am Mittwoch war es soweit, Apple hat neue Hardware vorgestellt: Neben ein neuem MacBook Pro mit M5-Chip wurde auch ein neues iPad Pro vorgestellt, das ebenfalls mit dem leistungsstarken M5-Chip ausgestattet ist. Doch dieser neue Chip, der im Vergleich zum M4 für eine viermal höhere GPU-Spitzenrechenleistung sorgt, sind nicht die einzigen Upgrades, die das Gerät bekommen hat. Wir haben alle signifikanten Neuerungen für euch zusammengestellt.

Die mit 256 GB und 512 GB Speicherplatz ausgestatteten Modelle des iPad Pro erhalten mit dieser neuen Generation ein Upgrade ihres Arbeitsspeichers auf 12 GB RAM. Die größeren 1-TB- und 2-TB-Modelle bleiben weiterhin bei 16 GB Arbeitsspeicher.

Neu am iPad Pro ist auch der verbaute N1-Chip, der eine Wi-Fi-7- und Bluetooth-6-Konnektivität ermöglicht. Allerdings unterstützt der N1 nur eine Bandbreite von bis zu 160 MHz für Wi-Fi 7, wobei bis zu 320 MHz möglich wären. Laut Apple soll der Chip aber die Gesamtperformance und die Verlässlichkeit von Features wie AirDrop und Persönlicher Hotspot verbessern.

C1X-Chip für bessere Mobilfunkleistung

Ebenfalls ist nun der C1X-Chip verbaut, der in den Varianten „+ Cellular“ zum Einsatz kommt. Mit diesem Chip soll das iPad Pro in der Lage sein, eine, im Vergleich zum Vorgänger, um bis zu 50 Prozent schnellere Mobilfunkdatenleistung zu erzielen. Auch die Energieeffizienz werde mit diesem Chip verbessert.

Die SSD-Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sollen zudem bis zu zweimal schneller sein als bei der Vorgängergeneration. Zudem könnt ihr externe Monitore anschließen und dabei von einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz profitieren. Adaptive Sync, was flüssigeres Scrollen und geringere Latenzen ermöglicht, wird ebenfalls unterstützt.

Zudem unterstützt das neue iPad Pro auch Schnellladen. Dabei soll eine Ladung von 50 Prozent in 30 Minuten (11-Zoll-Modell) bzw. 35 Minuten (13-Zoll-Modell) erreicht werden können. Darüber hinaus kann man die Helligkeit des neuen iPad Pro auf ultraniedrige 1 Nit herunterfahren, was besonders in dunklen Umgebungen angenehm ist.

Die neue iPad-Pro-Generation ist vorbestellbar, wobei die Auslieferung am Mittwoch startet.