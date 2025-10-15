Apple stellt M5-Chip und drei neue Geräte vor

Es ist mal wieder Zeit für neue Apple-Hardware. Der Hersteller aus Cupertino hat heute Nachmittag gleich vier Pressemitteilungen verschickt: Eine für den neuen M5-Prozessor und drei weitere für die jeweiligen Geräte, die damit ausgestattet sind. Wir verschaffen euch den notwendigen Überblick und liefern euch alle Links.

Das ist der neue M5-Prozessor von Apple

Der M5 liefert im Vergleich zum M4 eine mehr als 4-mal höhere GPU Spitzenrechenleistung für KI und hat eine GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern, eine leistungsstärkere CPU, eine schnellere Neural Engine und eine höhere Band­breite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher.

Der M5 hat den weltweit schnellsten Performance-Kern mit einer bis zu 10-Core CPU, bestehend aus sechs Effizienz-Kernen und bis zu vier Performance-Kernen.2 Gemeinsam liefern sie gegenüber dem M4 eine bis zu 15 Prozent schnellere Multithread Performance. Alles weitere über den M5 erfahrt ihr im Apple Newsroom.

Das neue MacBook Pro in 14 Zoll mit M5-Chip

Den neuen Prozessor hat Apple bisher nur in einem einzigen MacBook-Modell verbaut. Aktualisiert wurde nur das kleine MacBook Pro mit 14 Zoll Bildschirm, das große Modell wird wohl erst mit den später folgenden M5 Pro und M5 Max aktualisiert.

„Das MacBook Pro ist und bleibt der beste Pro Laptop der Welt, und heute wird das 14 Zoll MacBook Pro mit dem neuen M5 Chip noch besser“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. Das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 liefert:

KI Videoverbesserung in Topaz Video, die bis zu 7,7-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1 und bis zu 1,8-mal schneller im Vergleich zum 14″ MacBook Pro mit M4.

3D Rendering in Blender, das bis zu 6,8-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1 und bis zu 1,7-mal schneller im Vergleich zum 14″ MacBook Pro mit M4.

Bildraten in Games, die bis zu 3,2-mal höher sind im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M13 und bis zu 1,6-mal höher im Vergleich zum 14″ MacBook Pro mit M4.

Eine Build Performance beim Kompilieren von Code in Xcode, die bis zu 2,1-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1 und bis zu 1,2-mal schneller im Vergleich zum 14″ MacBook Pro mit M4.

Das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 ist in Space Schwarz und Silber ab 1.799 Euro erhältlich und wird ab dem 22. Oktober ausgeliefert.

Das neue iPad Pro mit M5-Prozessor

Mehr Leistung gibt es natürlich auch für das iPad Pro und hier sogar in zwei Größen. Das 11 Zoll iPad Pro ist ab 1.099 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 1.349 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 13 Zoll iPad Pro ist ab 1.449 Euro für das Wi-Fi Modell und 1.699 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das iPad Pro mit M5 liefert:

3D Rendering mit Raytracing in Octane X, das bis zu 6,7-mal schneller ist im Vergleich zum iPad Pro mit M12 und bis zu 1,5-mal schneller im Vergleich zum iPad Pro mit M4.

Bis zu 6-mal schnellere Videotranskodierung in Final Cut Pro für iPad im Vergleich zum iPad Pro mit M12, und bis zu 1,2-mal schneller im Vergleich zum iPad Pro mit M4.

Eine Performance bei der KI Bildgenerierung in Draw Things für iPad, die bis zu 4-mal schneller ist im Vergleich zum

iPad Pro mit M12 und bis zu doppelt so schnell im Vergleich zum iPad Pro mit M4.

Bis zu 3,7-mal schnellere KI-gestützte Video-Upscaling-Performance in DaVinci Resolve für iPad im Vergleich zum iPad Pro mit M12 und bis zu 2,3-mal schneller im Vergleich zum iPad Pro mit M4.

Auch Apple Vision Pro bekommt den M5-Chip

Den wohl größten Sprung macht Apples virtuelles Headset, das Vision Pro. Bisher war es mit dem M2-Chip ausgestattet, jetzt gibt es auch hier den M5. Trotz der gesteigerten Leistung sinkt der Preis: Apple Vision Pro mit dem M5 Chip und dem Dual Band aus Strickgewebe ist ab 3.699 Euro erhältlich, zuvor hat man mindestens 3.999 Euro bezahlen müssen.

„Mit der wegweisenden Leistung des M5 bringt die neueste Apple Vision Pro eine schnellere Performance, schärfere Details im gesamten System sowie eine noch längere Batterielaufzeit und setzt damit einen neuen Maßstab für das, was mit räumlichem Computing möglich ist“, sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing bei Apple. „In Kombination mit dem bequemen Dual Band aus Strickgewebe, innovativen Features in visionOS 26 und neuen Apple Immersive Video Erlebnissen in Kategorien wie Abenteuer, Dokumentation, Musik und Sport wird räumliches Computing mit der neuen Vision Pro noch leistungsfähiger, unterhaltsamer und magischer.“