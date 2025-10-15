HomePod 2: Apples smarter Lautsprecher ist jetzt 1.000 Tage alt

In vielen Apple-Haushalten dürften auch die kleinen HomePod mini oder das größere Modell, der HomePod 2, werkeln. Mit ihnen lassen sich unter anderem Sprachbefehle über Siri geben oder auch kabellos Musik, Podcasts und mehr streamen.

Eine große Erfolgsstory hat der HomePod von Apple allerdings nicht aufzuweisen: Seit nunmehr 1.000 Tagen ist der HomePod 2 im Handel erhältlich, eine Aktualisierung für den Smart Speaker ist allerdings keinesfalls in Sicht. Die erste Generation wurde während der WWDC im Jahr 2017 vorgestellt und landete nach einigen Problemen mit einiger Verzögerung erst 2018 in den Ladenregalen. Schon damals waren die Rezensionen gemischt: Zwar wurde die gute Klangqualität gelobt, allerdings zeigte man sich skeptisch bezüglich der eingeschränkten Funktionen und des hohen Kaufpreises.

Im Jahr 2019 hat Apple den Preis des ersten HomePods reduziert, und zwei Jahre später das Ende der ersten Generation von Seiten Apples bekanntgegeben. Zwischenzeitlich gab es nur den HomePod mini zu kaufen, ehe dann die zweite und immer noch aktuelle Generation am 18. Januar 2023 über eine Pressemitteilung angekündigt wurde.

Hat Apple zwei andere HomePod-Produkte in der Pipeline?

Viel getan im Vergleich zum Design des Originalmodells hat sich beim HomePod 2 nicht, es gibt lediglich kleine Designänderungen. Dafür gab es mit dem S7 einen neuen Chip, einen integrierten U1-Ultrabreitband-Chip, ein abnehmbares Stromkabel, einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und eine Geräuscherkennung. Gespart hat man allerdings an anderer Stelle: Es gibt weniger Mikrofone und Hochtöner im Lautsprecher.

Auch nach mehr als zweieinhalb Jahren gibt es bisher keinerlei Hinweise auf einen neuen und aktualisierten HomePod der dritten Generation. Dafür soll es allerdings möglicherweise bald zwei andere HomePod-Produkte geben: Einen HomePod mini mit neuem S-Chip und Apples N1-Bluetooth- und WiFi-Chip, ebenso wie einen ganz neuen Smart Home Hub inklusive 7-Zoll-Display und einem A18-Chip. Es ist möglich, dass diese Smart Home-Geräte schon in den nächsten ein bis zwei Jahren auf dem Markt erscheinen werden. Bei Apple lässt sich der aktuelle HomePod 2 weiterhin für 349 Euro in den Farben Schwarz und Weiß erwerben.