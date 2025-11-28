SwitchBot: Smart Home-Zubehör zum Black Friday mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Angebote gelten noch bis zum 1. Dezember 2025

SwitchBot Black Friday 2025 Banner

Anzeige. Passend zum Black Friday bietet auch SwitchBot noch bis zum 1. Dezember dieses Jahres einige Produkte mit satten Rabatten an – teils lässt sich bis zu 50 Prozent sparen.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo/Touch Combo

Person bedient SwitchBot Lock Ultra

Das SwitchBot Lock Ultra Vision Combo „revolutioniert die Haussicherheit als das weltweit erste nachrüstbare smarte Türschloss mit 3D-Gesichtserkennung“, so SwitchBot. Mit 30.000 Infrarot-Punkten ermöglicht es eine präzise Authentifizierung in weniger als einer Sekunde, mit Verschlüsselung auf Bankniveau und einer Fehlererkennungsrate von unter 0,0001 Prozent. Auch Freddy hat sich das Modell bereits angesehen und war mit der Gesichtserkennung zufrieden.


Das Schloss unterstützt 18 Entriegelungsmethoden – darunter die bereits erwähnte Gesichtserkennung, Auto-Unlock und NFC – und ist mit 99,9 Prozent aller Türschlösser kompatibel, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist. Dank FastUnlock erfolgt der Zugriff besonders schnell, während der Motor mit nur 20 dB nahezu geräuschlos ist. Ein 3-stufiges Akkusystem sorgt für eine Laufzeit von bis zu 9 Monaten, inklusive Notstrom-Option.

Am Black Friday gibt es das SwitchBot Lock Ultra Vision Combo für 229,99 Euro, was einem 23-prozentigem Rabatt entspricht. Das Lock Ultra Touch Combo ist für 179,99 Euro mit 28 Prozent Rabatt zu haben.

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Keypad Vision,...
SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Keypad Vision,...
  • 【Gesichtserkennung zum Entsperren】SwitchBot Türriegelschlösser verfügt über eine 3D-Gesichtserkennungsfunktion zum Entsperren. Entsperrt...
  • 【Sichere lokale Gesichtserkennung】Basierend auf Finanzstandard-3D-Strukturlicht-Technologie mit einer Fehlerrate von weniger als 0,0001 %*. Alle...
299,99 EUR 229,99 EUR Amazon Prime
SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Fingerabdruck-Entsperrung, Elektronisches...
SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Fingerabdruck-Entsperrung, Elektronisches...
  • 【Ultraschnell, Ultraleise, Ultraintelligent】usgestattet mit einem leistungsstarken Motor der nächsten Generation entsperrt SwitchBot...
  • 【Bis zu 18 Entsperrungsmethoden】SwitchBot Türriegelschlösser bietet bis zu 18 Entsperrungsoptionen in Verbindung mit dem Matter-fähigen Hub...
249,99 EUR 179,99 EUR Amazon Prime
SwitchBot Smart Videotürklingel

SwitchBot Smart Video Doorbell auf einer Anrichte

Auch eine smarte Türklingel von SwitchBot gibt es derzeit mit sattem 38-prozentigem Rabatt: Die SwitchBot Smart Videotürklingel verfügt über ein 4,3-Zoll-Ultra-Display, das eine einfache Kommunikation auch ohne Smartphone ermöglicht. Dank eines Dreifach-Gegensprechsystems und eines 100 dB Klingeltons ist eine klare Interaktion jederzeit gewährleistet. Mit 2K-Auflösung, Farb-Nachtsicht und KI-Erkennung für Personen, Pakete und Fahrzeuge liefert die Türsprechanlage jederzeit ein klares Bild und intelligente Benachrichtigungen.

Der 5.000 mAh Akku hält bis zu 19 Monate (mit optionalem Solarpanel). Ein lokaler Speicher bis zu 512 GB, RTSP-/Home-Assistant-Unterstützung sowie EdgeLink-Stabilität gewährleisten Datenschutz und zuverlässige Konnektivität – auch ohne WLAN. Als Teil des SwitchBot-Ökosystems fungiert die Klingel zudem als Matter-Gateway, um den Zugang jederzeit und überall zu verwalten. Noch bis zum 1. Dezember 2025 gibt es die Smart Videotürklingel mit 38 Prozent Rabatt zum Preis von 99,99 Euro bei Amazon.

SwitchBot WLAN Türklingel mit Kamera, 2K Video Türklingel mit 4,3 Zoll...
SwitchBot WLAN Türklingel mit Kamera, 2K Video Türklingel mit 4,3 Zoll...
  • 【Installationshinweise für den Monitor】Der Monitor benötigt ein Netzkabel. Halten Sie den Innenmonitor und die Außentürklingel so nah wie...
  • 【2K-HD-Klarheit, Ultra-Weitwinkel & Farb-Nachtsicht】Ausgestattet mit beeindruckender 2K-Full-HD-Videoauflösung, einem 165°-Ultra-Weitwinkel und...
159,99 EUR 99,99 EUR Amazon Prime
SwitchBot KI Art Frame

Drei SwitchBot KI Art Frames hängen an einer Wand

Den SwitchBot KI Art Frame hatten wir erst vor kurzem vorgestellt, nun ist der E-Ink-Bilderrahmen im Rahmen des Black Fridays auch im Angebot. Die drei Modellgrößen kombinieren modernste E Ink Spectra 6-Technologie mit künstlicher Intelligenz, um laut SwitchBot „lebendige, augenschonende digitale Kunst ins Zuhause zu bringen“. Angetrieben von NanoBanana über Google Gemini können User über Text oder Fotos eigene Kunstwerke generieren oder bestehende Bilder umwandeln. Erhältlich in 7,3 Zoll, 13,3 Zoll und 31,5 Zoll, unterstützt der Rahmen sowohl vertikale als auch horizontale Ausrichtung.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Jahren und einem eleganten Rahmen aus hochwertigem Aluminium verbindet der KI Art Frame Smart Living und künstlerischen Ausdruck, indem er alltägliche Momente in digitale Kunstwerke verwandelt. Zum Black Friday sind alle drei Formate mit Rabatten auf der SwitchBot-Website zu haben: Das 7,3 Zoll-Modell mit 20 Prozent Rabatt für 119,99 Euro, das 13,3 Zoll-Modell mit 20 Prozent Rabatt für 279,99 Euro, und das 31,5 Zoll-Modell mit 33 Prozent Rabatt für 999,99 Euro.

SwitchBot Smart Heizkörpertermostat-Panel Matter Combo

Das SwitchBot Thermostat erkennt offene Fenster

Das Thermostat mit dem unhandlichen Namen „SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo“ wurde speziell für europäische Haushalte entwickelt, um Komfort zu verbessern und Energie zu sparen. Das Set besteht aus dem Smart Heizkörperthermostat, einem Raumklima-Panel und dem Matter-fähigen Hub Mini. Mit intelligenten Zeitplänen, Geofencing und Fenster-offen-Erkennung passt das System die Heizung automatisch an und kann bis zu 30 Prozent Energie sparen.

Das Raumklima-Panel nutzt einen Schweizer Sensor für präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung auf einem LCD-Display. Über den Hub Mini lässt sich das System mit Apple Home, Alexa, Google Home und Home Assistant verbinden. Einfache Installation, leiser Betrieb und hohe Effizienz machen es zu einer smarten Lösung für geringere Heizkosten. Der Black Friday-Preis beträgt 69,99 Euro, was einem Rabatt von 36 Prozent entspricht. Das Thermostat kann bei Amazon bestellt werden.

SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Combo – App- und Zeit-Steuerung,...
SwitchBot Smart Heizkörperthermostat-Panel Combo – App- und Zeit-Steuerung,...
  • Energie- und Kosteneinsparungen: Passen Sie die Heizpläne an Ihren Tagesablauf an. Das System schaltet sich automatisch aus, wenn Sie zur Arbeit...
  • App-Steuerung: Passen Sie die Temperatur Ihres Zuhauses jederzeit und überall an, auch wenn Sie nicht da sind. Nutzen Sie kostenlose Funktionen wie...
109,99 EUR 69,99 EUR Amazon Prime
SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20/Saugroboter K11+

SwitchBot S20 in der Dockingstation

Der SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 wurde laut Hersteller „für leistungsstarke, freihändige Reinigung großer Flächen entwickelt“. Mit RinseSync-Technologie für kontinuierliche Walzenreinigung, 10.000 Pa Saugkraft und KI-Hinderniserkennung entfernt er effizient Schmutz auf verschiedenen Oberflächen. Die MultiClean-Basisstation automatisiert Staubabsaugung, Trocknung und bietet optional Wasseranschluss zum Nachfüllen und Entleeren. Dank Matter 1.4-Kompatibilität lässt sich der Roboter nahtlos in alle gängigen Smart-Home-Systeme integrieren.

Für kleinere Räume eignet sich der SwitchBot Mini Saugroboter K11+. Als kleinster selbstentleerender Saugroboter der Welt bietet er 6.000 Pa Saugkraft, 360° LiDAR-Navigation und einen leisen Betrieb (45 dB). Der 4-Liter-Staubbeutel hält bis zu 90 Tage, und durch Matter 1.4-Unterstützung funktioniert das Gerät reibungslos mit Apple Home, Alexa und Google Home. Sowohl der S20 als auch der K11+ sind jeweils mit 50 Prozent Rabatt bei Amazon erhältlich. Der S20 kostet nur noch 399,99 Euro, der K11+ nur noch 199,99 Euro.

SwitchBot S20 Saugroboter Roboter -10.000 Pa Starke Saugleistung, AI...
SwitchBot S20 Saugroboter Roboter -10.000 Pa Starke Saugleistung, AI...
  • Automatisierte Reinigung: Mit Echtzeit-Wischmopp-Reinigung, automatischer Wassernachfüllung und -ableitung sowie automatischer Staubsammlung bietet...
  • 10.000 Pa Orkan-Saugkraft für Tiefenreinigung: Angetrieben von einem Hochleistungsmotor liefert der S20 bis zu 10.000 Pa Saugkraft. Mit einer...
529,99 EUR 399,99 EUR Amazon Prime
SwitchBot K11+ Saugerroboter mit Mopp, 6000Pa Saugkraft, 90 Tage Staubauffang,...
SwitchBot K11+ Saugerroboter mit Mopp, 6000Pa Saugkraft, 90 Tage Staubauffang,...
  • 90-Tage-Staubspeicherung: Diese Saugroboter-Selbstentleerungsstation ist kleiner als ein A4-Blatt und fasst dennoch einen 4-l-antibakteriellen...
  • 6000 Pa kraftvolle Saugkraft: Mit verbesserter 6000 Pa-Saugkraft und einer fortschrittlichen verhedderungsresistenten Rollbürste hebt der Saugroboter...
259,99 EUR 199,99 EUR Amazon Prime
Die komplette SwitchBot-Angebotsseite bei Amazon findet ihr abschließend hier.

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

