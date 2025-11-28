Anzeige. Das Unternehmen Maidesite ist auch hier bei uns im Blog immer mal wieder präsent. Denn auch wir setzen schon seit einiger Zeit auf die wertigen und höhenverstellbaren Schreibtische des Herstellers. Passend zum Black Friday hat Maidesite nun auch einige der eigenen Schreibtische aus verschiedenen Preiskategorien im Preis reduziert, so dass es sich noch günstiger zuschlagen lässt. Wir stellen vier der Angebote vor, die nur heute gelten.

Maidesite T1 Pro: Das Einsteigermodell

Der Maidesite T1 Pro ist ein hochwertiger Einstiegs-Schreibtisch für Personen, die erstmals ein höhenverstellbares Modell nutzen möchten. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist in drei Farben – Schwarz, Grau und Weiß – erhältlich, bis 100 Kilogramm belastbare und kann zwischen 72 und 120 Zentimeter in der Höhe verstellt werden. Dafür kommt ein Elektroantrieb mit einem leistungsstarken Motor zum Einsatz, der den Tisch um 25 mm pro Sekunde anheben kann.

Für die Sicherheit kommt ein Kollisionsschutz mit einstellbaren Sensitivitäten in drei Stufen und eine Start-Stopp-Technik zum Einsatz. Auch eine Sperrfunktion des Bedienfelds ist vorhanden, ebenso wie drei Speicherplätze für eigene Einstellungen. Erhältlich ist der Maidesite T1 Pro nur heute im Maidesite-Webshop mit einem Rabatt von 40 Euro statt für 179,99 Euro für 139,99 Euro exklusive Tischplatte. Diese kann optional in verschiedenen Größen und Farben mitbestellt werden, beispielsweise in einer Größe von 120×60 cm oder 160×80 cm. Beim Bestellvorgang gibt man einfach den Rabattcode BF15 ein.

Maidesite T2 Pro Plus: Erweiterter Profi-Schreibtisch

Anders als das oben beschriebene Einsteigermodell T1 Pro bietet der T2 Pro Plus von Maidesite noch mehr Komfort für Profi-Schreibtischnutzer und -Nutzerinnen. So gibt es beispielsweise einen extra großen Höhenbereich von 62 bis 127 cm und eine enorme Tragkraft von bis zu 160 Kilogramm. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Metall-Kabelhalter, um Kabel sauber zu bündeln und unter der Tischplatte verstauen zu können, sowie ein Smart Controller mit vier Memory-Positionen, zwei Ladeanschlüssen (USB-A und USB-C), Sit-Stand-Erinnerung und Kindersicherung. Auch eine Kabelwanne und Rollen sind im Paket des T2 Pro Plus enthalten.

Der Maidesite T2 Pro Plus lässt sich nur heute im Rahmen eines Black Friday-Deals zum Preis von 269,99 Euro statt sonst üblicher 329,99 Euro in den drei Farben Schwarz, Grau und Weiß im Maidesite-Webshop bestellen. Auch hier können verschiedenfarbige Tischplatten in den drei Größen 120×60, 140×70 und 160×80 cm optional hinzugekauft werden. Wie auch beim Einsteigermodell gilt hier der Rabattcode BF15.

Maidesite SN1: Kompakter Tisch für Jugendzimmer

Wer nicht so viel Platz hat oder nur einen kleineren, vorkonfigurierten Schreibtisch benötigt, ist beim Top-Angebot des Maidesite SN1 genau richtig. Erhältlich in vier Farbkombinationen und in den beiden Maßen 100×60 und 120×60 cm, bietet der kompakte höhenverstellbare Schreibtisch einiges an Zubehör wie einen seitlichen Filz-Organizer für Tablets, Bücher, Stifte und mehr, ebenso wie ein Memory Board für Erinnerungen und weitere Ablagefächer für Kopfhörer und andere Kleinigkeiten.

Der Maidesite SN1 kann zwischen 72 und 120 cm in der Höhe verstellt werden und ist bis 90 Kilogramm belastbar. Der Schreibtisch kann über ein Bedienpanel mit vier Speicherplätzen und einem USB-C-Ladeanschluss gesteuert werden. Im Maidesite-Webshop gibt es den SN1 derzeit mit dem Code BF20 statt für 259,99 Euro für kleine 149 Euro inklusive Tischplatte.

Maidesite SC2 Pro: Besonders großer Schreibtisch

Wer bei der Arbeit mit mehreren Monitoren hantiert oder einfach sehr viel Platz benötigt, kann zum Maidesite SC2 Pro-Modell greifen, das ebenfalls reduziert ist. Der höhenverstellbare Schreibtisch ist in den Maßen 160×80 und 180×80 cm erhältlich und kann als Komplettpaket in den Farbkombinationen Schwarz-Vintagebraun sowie Schwarz-Wallnussholz bestellt werden.

Das Modell ist mit einer maximalen Belastbarkeit von 160 Kilogramm besonders stabil und kann zwischen 62 und 125 cm in der Höhe über ein duales Motorsystem verstellt werden. Ein Multifunktions-Bedienfeld liefert vier Speicherplätze, eine Kindersicherung und eine Erinnerung bei zu langem Sitzen. Die Tischplatten sind FSC-zertifiziert und verfügen über vorgebohrte Löcher. Im Maidesite-Webshop kann der SC2 Pro nur heute mit einem Rabatt von 70 Euro statt für 399,99 für 329,99 Euro über den Code BF20 erworben werden.

Bei einigen Angeboten sind nicht mehr alle Farbvarianten und Optionen auswählbar, daher lohnt es sich, auf der Maidesite-Website in den Black Friday-Deals zu stöbern und auch nach den Blitzangeboten Ausschau zu halten. Der Hersteller bietet dort auch Schreibtischstühle und andere Schreibtischmodelle mit satten Rabatten an.