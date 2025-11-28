Aqara Panel Hub S1 Plus: Support für Siri und AirPlay zeigt sich vorab

Der bekannte Smart-Home-Zubehör-Hersteller Aqara hat den Rollout der Siri- und AirPlay-Integration auf seinem Panel Hub S1 Plus gestartet. Angekündigt hatte Aqara die Funktion auf der IFA, die im September stattgefunden hat. Nun wurde die Einführung für Nutzer innerhalb der EU laut Angaben eines Reddit-Nutzers, der das Update bereits auf seinem Hub erhalten hatte, gestartet. Offiziell sollte die Auslieferung erst im nächsten Monat beginnen.

Die neue Firmware-Version hat die Nummer 4.5.1. Bislang war hierzulande die Version 4.3.1 verfügbar. Nun soll aber 4.5.1. auch EU-weit zugänglich sein. Der Zugriff auf Siri funktioniert nach dem Update dann so, dass der Panel Hub auf „Hey Siri“-Rufe reagiert, wenn ihr diese in der Nähe des Hubs äußert. Der Panel Hub verarbeitet die Anfrage dann allerdings nicht selbst, sondern leitet sie an einen HomePod oder HomePod mini weiter, der dann den jeweiligen Befehl ausführt. Der PanelHub fungiert dann aber als Ausgabe-Lautsprecher für die Antwort des HomePods.

Dank AirPlay-Integeration könnt ihr künftig Audio-Inhalte vom iPhone, iPad oder Mac auf einen HomePod, AppleTV oder ein anderes AirPlay-fähiges Gerät streamen. Die Wiedergabe erfolgt dann aber über den Panel Hub. Allerdings sollen die integrierten Lautsprecher keine High-End-Geräte sein. Ob die AirPlay-Funktion also rege Nutzung findet, bleibt abzuwarten.

Zudem könnt ihr nach dem Update den Hub auch in Kombination mit Drittanbieter-Türklingeln verwenden und via Intercom-Funktion Sprachnachrichten an alle AirPlay-fähigen Lautsprecher senden.

Wer kann das Update schon laden?

Habt ihr schon Zugriff auf das Update? Wir dürfen gespannt sein, ob es nun wirklich nach und nach ausgerollt wird oder der offizielle Launchtermin im Januar doch eingehalten wird. Der Aqara Panel Hub S1 Plus ist für rund 220 Euro Bei Amazon erhältlich.