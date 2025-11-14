Klein und groß: Zwei empfehlenswerte Powerbanks von Anker im Angebot

Mittlerweile dürfte endgültig feststehen, dass der Black Friday nicht mehr das ist, was er mal war. Schon zwei Wochen vorher bieten etliche Hersteller ihre Produkte zu vermeintlichen Sparpreisen an, in vielen Fällen wiederholen sich nur die Angebote der letzten Wochen. Bei Anker sind die ganz neuen Prime-Produkte leider noch nicht reduziert, dafür aber zwei empfehlenswerte Powerbanks.

Für den kleinen Hunger zwischendurch dürft ihr jetzt zur reduzierten Anker Nano Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh greifen. Regulär 49,99 Euro teuer, konnte man in den letzten Wochen immer mal wieder für 39,99 Euro zuschlagen. Jetzt gibt es die schwarze Variante der Powerbank für nur 37,99 Euro (Amazon-Link).

Der große Pluspunkt bei diesem Modell ist neben dem integrierten, 70 Zentimeter langen Kabel vor allem das Design. 8,2 x 5,2 x 3,6 Zentimeter sind eine absolute Ansage. Darüber hinaus bietet euch diese Powerbank ein Display für Leistungsdaten und zwei weitere USB-Anschlüsse (jeweils A & C).

Der einzige kleine Kritikpunkt: Die maximale Leistung von 45 Watt steht nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Das ist aber nur für die Nutzung mit einem MacBook oder mehreren Geräten gleichzeitig interessant, iPhone oder iPad laden ja nur mit rund 30 Watt.

Die Anker Laptop Powerbank bleibt mein persönlicher Tipp

Schon mehrfach erwähnt haben wir die Anker Laptop Powerbank, die mit 25.000 mAh Kapazität natürlich ein ganzes Stück größer ist. Das eigentliche Highlight sind aber die zwei integrierten USB-C-Kabel: Eines zum Ausziehen und das andere als Schlaufe. Das macht im Alltag einen riesigen Unterschied, da man ohne weiteres Zubehör zwei Geräte gleichzeitig anschließen kann.

Ich habe die Anker Laptop Powerbank quasi jeden Tag im Einsatz. Vor allem, wenn abends auf dem Sofa mal wieder iPhone und Babyphone gleichzeitig geladen werden müssen. Da ist die Powerbank mit ihren zwei Kabeln einfach praktischer, als irgendwo hinter dem Sofa nach einer Steckdose suchen zu müssen. Die Anker Laptop Powerbank gibt es jetzt wieder für 74,99 Euro (Amazon-Link).