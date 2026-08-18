Reddit: Experiment mit Audio- und Video-Inhalten à la TikTok im Feed

Reddit (App Store-Link) wagt sich erneut in Richtung TikTok: Das Unternehmen testet ein neues Format, das klassische Beiträge als Audio- und Videoinhalte aufbereitet. Nutzer und Nutzerinnen sollen künftig nicht nur lesen, sondern Beiträge auch abspielen können. Der erste Test startet mit ausgewählten Communities und soll zeigen, welche Inhalte in diesem Format funktionieren.

Die Idee dahinter ist ziemlich simpel: Reddit will seine Inhalte stärker für Situationen öffnen, in denen User der Plattform gerade nicht auf den Bildschirm schauen. Beiträge könnten etwa beim Sport, Spazierengehen oder Einkaufen angehört werden. Dafür werden ausgewählte englischsprachige Posts in Audio- und Videoformate verwandelt und zunächst in den iOS- und Android-Apps getestet.

Reddit reagiert damit auch auf einen Trend, der außerhalb der Plattform längst etabliert ist. Auf TikTok, Instagram Reels und anderen Plattformen werden virale Reddit-Geschichten regelmäßig vorgelesen, und zwar per Text-to-Speech oder von echten Sprechern und Sprecherinnen. Dazu laufen häufig Gameplay-, Koch- oder andere Hintergrundvideos. Reddit-Chef Steve Huffman sieht darin ein eigenes Format, das bislang vor allem von Drittanbietern genutzt wird.

Der Original-Post bleibt erhalten

Wer lieber klassisch liest, soll dabei nicht auf der Strecke bleiben. Die Audio- und Videooptionen ersetzen die ursprünglichen Beiträge nicht. Posts und Kommentare bleiben weiterhin ganz normal verfügbar und können gelesen und kommentiert werden. Reddit-User sollen lediglich die zusätzliche Möglichkeit bekommen, einen Beitrag abzuspielen, wenn das gerade besser passt.

Reddit betont, dass es sich zunächst um ein begrenztes Experiment handelt. Das Unternehmen will herausfinden, ob Nutzer und Nutzerinnen überhaupt Interesse an gesprochenen Reddit-Inhalten haben und wie sich das Format so gestalten lässt, dass es zur Plattform passt. Der Test beschränkt sich deshalb vorerst auf ausgewählte englischsprachige Beiträge und Communities.

Ganz neu ist der Vorstoß allerdings nicht. Reddit experimentiert schon seit Jahren mit nativen Videos und verschiedenen Varianten eines TikTok-ähnlichen Video-Feeds. Zuletzt kamen auch Videos in Kommentaren hinzu. Laut Reddit machen diese inzwischen mehr als zehn Prozent der Videobeiträge auf der Plattform aus. Mit dem neuen Audio- und Videoformat versucht Reddit nun, seine textlastigen Diskussionen auch für eine stärker auf Streaming und Kurzvideos getrimmte Medienwelt interessant zu machen.