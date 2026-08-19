Amazon verrät jetzt, ob ein „Angebot“ wirklich eins ist

Wenn wir euch Angebote bei Amazon vorstellen, prüfen wir vorab immer den Preis, denn nur attraktive Deals schaffen es, erwähnt zu werden. Für einen Preisverlauf greife ich auf das externe Tool Keepa zurück, das mit entsprechenden Grafiken Preiskurven für die letzten Monate und Jahre per Safari-Erweiterung direkt auf amazon.de anzeigt. Doch für den schnellen Preisverlauf ist das gar nicht mehr notwendig, denn Amazon hat eine neue Funktion scharfgeschaltet, die mit Rufus AI einen Preisverlauf direkt auf der Produktseite ermöglicht.

Um vermeintliche Schnäppchen oder Fake-Angebote zu entlarven, könnt ihr fortan direkt neben dem Preis auf „Preisverlauf“ klicken. Rufus AI, Amazons smarter KI-Assistent, schaut sich die Preise an und stellt ein Diagramm bereit, das den Verlauf für einen Monat, drei Monate oder ein ganzes Jahr aufzeigt. Die Grafik ist zwar etwas rudimentär, aber fürs Erste auf jeden Fall ausreichend. Wenn das Angebot schlecht ist, schlägt Rufus sogar alternative Produkte vor.

Angebote gibt es nicht nur am Prime Day oder Black Friday. Obwohl an diesen Sondertagen die Preise oftmals minimal besser sind, können zahlreiche Produkte auch abseits der Schnäppchentage immer wieder günstiger erworben werden. Durch den Preisverlauf könnt ihr verhindern, dass ihr ein Produkt, das oft im Preis schwankt, für zu viel Geld kauft. Hier lohnt es sich abzuwarten, sofern der Kauf nicht zeitkritisch ist.

Bisher nur am Desktop-Computer nutzbar

Einen kleinen Haken gibt es allerdings, denn der neue Preisverlauf ist derzeit nur am Desktop-Computer verfügbar. Über Smartphone oder Tablet, sei es in der mobilen Web-Version als auch in der Amazon-App, steht die Preiskurve derzeit noch nicht zur Verfügung. Gut möglich, dass Amazon den Preisverlauf dort zu einem späteren Zeitpunkt anbietet.

In meinem Selbsttest habe ich den Preisverlauf auf dem Mac nur mit Chrome aufrufen können. In Safari, auch im privaten Fenster, wurde mir die neue Grafik nicht angeboten.