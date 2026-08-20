Meta AI kommt als Mac-App auf den Desktop

Meta bringt die hauseigene KI erstmals als eigene Mac-App auf den Desktop. Die Anwendung ist zunächst als Beta verfügbar und richtet sich vor allem an Unternehmen und Content-Creator. Sie verbindet Meta AI mit Facebook und Instagram und soll damit insbesondere bei der Analyse von Inhalten und deren Performance helfen.

Eine der interessanteren Funktionen ist die Bildschirmfreigabe. Nutzer und Nutzerinnen haben die Möglichkeit, während einer Sitzung ein Fenster aufzunehmen und Meta AI zu zeigen, woran sie gerade arbeiten. Der Assistent kann daraufhin konkrete Ratschläge geben. Dazu kommt eine integrierte Diktierfunktion, die sich nicht nur innerhalb der App, sondern über verschiedene Mac-Anwendungen hinweg nutzen lässt.

Für Dokumente und andere Arbeitsunterlagen lässt sich Meta AI mit Google Workspace verbinden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein professionelles Facebook- oder Instagram-Konto. Meta erweitert gleichzeitig seine KI-Angebote für Geschäftskunden auf seinen verschiedenen Plattformen. Die KI soll unter anderem wiederkehrende Aufgaben übernehmen, Erinnerungen anlegen sowie Präsentationen, Dokumente und Tabellen erstellen können.

Datenschutz bleibt ein Knackpunkt

Bei all den neuen Funktionen lohnt sich allerdings ein genauer Blick auf den Datenschutz: Meta weist in seiner Datenschutzerklärung ausdrücklich darauf hin, dass Interaktionen mit KI-Funktionen zum Training der Modelle verwendet werden können. Gerade bei Bildschirmfreigaben und Arbeitsdokumenten dürfte diese Regelung für Unternehmen und Kreative deshalb besonders relevant sein.

Meta AI kann grundsätzlich kostenlos genutzt werden. Wer die KI intensiver einsetzen möchte, kann auf kostenpflichtige Meta-One-Tarife zurückgreifen, die höhere Nutzungslimits bieten. Mit der Mac-App versucht Meta also nun, den eigenen KI-Assistenten stärker in den täglichen Arbeitsalltag zu integrieren, und zwar direkt dort, wo Nutzer und Nutzerinnen ohnehin ihre Inhalte erstellen und bearbeiten.

Die Meta AI-App für macOS kann in Version 1.0 auf der Webseite des Unternehmens heruntergeladen werden und benötigt rund 16 MB an freiem Speicherplatz auf dem Mac. Vorausgesetzt wird ein Apple Silicon-Mac mit macOS 15.0 oder neuer.