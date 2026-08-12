Insta360 bringt mit der X6 sein neues Flaggschiff unter den 360°-Kameras auf den Markt. Zum zehnjährigen Jubiläum der X-Serie soll die Kamera vor allem bei Bildqualität, Geschwindigkeit und Low-Light-Aufnahmen einen deutlichen Schritt nach vorn machen. Dafür setzt Insta360 auf zwei quadratische 1/1,1-Zoll-Sensoren von Sony, die rund 33 Prozent mehr Sensorfläche als bei der X5 bieten. Ein neuer KI-Chip mit acht Kernen und zwei zusätzlichen Bildprozessoren soll gleichzeitig für deutlich mehr Rechenleistung und bessere Rauschunterdrückung sorgen.

Bei der Aufnahme stehen bis zu 8K mit 50 Bildern pro Sekunde zur Verfügung. Ein neuer Low-Light-Modus soll vor allem bei Nachtaufnahmen helfen, während AdaptiveTone 2.0 die Belichtung beider Objektive individuell anpasst. Ebenfalls neu ist die native Unterstützung von Dolby Vision. Zusammen mit 10-Bit-Farben und mehr als einer Milliarde darstellbaren Farben soll die X6 bereits direkt aus der Kamera besonders dynamisches und farbintensives Material liefern.

Die vielleicht interessanteste Neuerung steckt im Konzept der X6: Insta360 will aus der 360°-Kamera einen echten Allrounder machen. Neben der klassischen Rundumaufnahme gibt es einen Einzelobjektiv-Modus und Funktionen, die an eine Gimbal-Kamera erinnern. Die Kamera kann Motive automatisch verfolgen und liefert über InstaFrame 2.0 direkt ein flaches 4K-Video, ohne dass anschließend erst der passende Bildausschnitt aus dem 360°-Material gewählt werden muss.

Für Motorrad, Fahrrad und Tauchgänge

Im Einzelobjektiv-Modus wird die X6 zur klassischen Action-Kamera und nimmt mit bis zu 5K bei 60 fps auf. Für Zeitlupen sind 4K-Aufnahmen mit 120 fps möglich, während ein 170-Grad-Weitwinkel zur Verfügung steht. Zusammen mit dem faltbaren Selfie-Stick samt Fernbedienung und optionalem POV-Head-Tracker kann die Kamera zudem Motive verfolgen oder den Bildausschnitt an der Blickrichtung des Users ausrichten. Ein separater Gimbal wird dadurch in vielen Situationen überflüssig.

Passend zum neuen Flaggschiff baut Insta360 das eigene Zubehörsystem weiter aus. Mehr als 100 Zubehörteile sollen mit der X6 kompatibel sein, darunter viele vorhandene Halterungen der X5 und X4 Air. Für Motorradfans gibt es ein eigenes Set mit Geschwindigkeitsanzeige, Dashcam-Modus und automatischer Kennzeichen-Unkenntlichmachung. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann unter anderem Daten von Garmin oder der Apple Watch als Statistik-Overlay einblenden. Mit dem Invisible Dive Case Pro soll die X6 zudem bis zu 60 Meter tief tauchen können.

Größerer Akku und robusteres Gehäuse

Auch bei der Hardware legt Insta360 nach. Der 2.600 mAh-Akku soll bis zu 140 Minuten 8K-Video mit 30 fps ermöglichen, das ist 51 Prozent länger als bei der X5. 80 Prozent der Kapazität sollen sich in 24 Minuten laden lassen. Der 2,32 Zoll große OLED-Bildschirm erreicht bis zu 1.200 Nits und bleibt auch bei direkter Sonne gut ablesbar. Ohne zusätzliches Gehäuse ist die X6 bis 20 Meter wasserdicht und besitzt 47 GB nutzbaren internen Speicher.

Neben der Hardware setzt Insta360 stark auf künstliche Intelligenz. Das hauseigene Modell PanoMind soll komplette 360°-Szenen verstehen und daraus automatisch Highlights erstellen. Mit AI Director kann die X6 während des Ladevorgangs selbstständig einen fertigen Clip aus dem aufgenommenen Material erzeugen. Wer mehr Einfluss haben möchte, kann mit Auto Edit 2.0 per Fingertipp Bildausschnitte, Kamerabewegungen, Schnitte, Musik und Übergänge automatisch zusammenstellen lassen. Die Analyse für AI Director findet laut Insta360 direkt auf der Kamera und nicht in der Cloud statt.

Preise und Verfügbarkeit

Die Insta360 X6 ist ab dem heutigen 12. August in schwarzer und weißer Farbe über den Webshop von Insta360 erhältlich. Der Einstiegspreis für das Standard-Bundle liegt bei 669,99 US-Dollar, daneben gibt es umfangreichere Pakete wie das Essentials-Bundle für 799,99 US-Dollar. Wer die Kamera bis zum 30. September 2026 kauft und aktiviert, erhalten zudem ein Jahr Insta360+ Premium mit 500 GB Speicher sowie drei Monate Moments Pro. Der Cloud-Dienst kann Aufnahmen während des Ladevorgangs sichern, während Moments Pro auf Basis von Google Gemini Videos anhand von Vorgaben zu Thema, Stimmung und Stil erstellen kann.