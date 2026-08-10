Amazon verkauft das iPhone 17 Pro so günstig wie noch nie

Obwohl Apple nachgesagt wird, dass die Preise für die iPhone 17-Modelle noch heute steigen sollen, zieht Amazon mit MediaMarkt gleich, wo das iPhone 17 Pro gerade deutlich günstiger angeboten wird. Große Rabatte auf die aktuelle iPhone-Generation sind generell selten, doch bei Amazon könnt ihr das iPhone 17 Pro jetzt für 1.099 Euro statt 1.299 Euro kaufen. Allerdings gilt das Angebot nur für das iPhone 17 Pro in der Farbe Orange mit 256 GB Speicher. Wer sich für die Farben Silber und Tiefblau interessiert, bekommt das gleiche Angebot bei MediaMarkt.

Wie sich der Preis einordnet

Für Amazon ist es der beste Preis jemals, denn bisher hat das iPhone 17 Pro mindestens 1.139 Euro gekostet. Dahingegen liegt der Preis für das iPhone 17 Pro Max seit Anfang August bei 1.269 Euro statt 1.449 Euro, sodass ein neuer Angebotspreis aktuell nicht vorhanden ist.

Da Apple schon in Kürze das iPhone 18 Pro vorstellt, möchte man vorab wohl die Lager leeren, um Platz für die neue Generation zu machen. Der aktuelle Preis ist auf jeden Fall attraktiv, allerdings fallen die Preise erfahrungsgemäß noch mehr, wenn die nächste iPhone-Generation auf den Markt kommt. Dann ist aber noch Geduld gefragt, da das erst Mitte September passiert.

Wer jetzt zum iPhone 17 Pro greifen will, bekommt derzeit den besten Preis bei Amazon und MediaMarkt.