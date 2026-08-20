Teufel ULTIMA 25 AKTIV 2: Regallautsprecher bringt Stereo-Sound ins Wohnzimmer

Mit dem ULTIMA 25 AKTIV 2 legt Teufel seinen beliebten aktiven Regallautsprecher neu auf. Das Stereo-System kommt ohne externen Verstärker aus und soll Musik, TV, Gaming und Homeoffice gleichermaßen abdecken. Zwei Lautsprecher, integrierte Elektronik und zahlreiche Anschlüsse sollen das Set zu einem vielseitigen All-in-One-System machen.

Im Hauptlautsprecher steckt eine Endstufe mit 2 x 50 Watt RMS. Damit soll das System auch bei höheren Pegeln ausreichend Reserven für den Einsatz im Wohnraum bieten. Dolby Digital wird ebenfalls unterstützt, so dass für den TV-Betrieb kein zusätzlicher AV-Receiver notwendig ist.

Bei der Ausstattung zeigt sich der ULTIMA 25 AKTIV 2 flexibel: Für den Fernseher gibt es HDMI ARC inklusive CEC, dazu kommen ein optischer Digitaleingang und AUX. Über USB-C lässt sich das System direkt als Soundkarte am PC verwenden, was insbesondere für das Homeoffice, Musik und Gaming sein dürfte.

Auch beim kabellosen Musikhören braucht es kein weiteres Gerät. Bluetooth 5.0 unterstützt Qualcomm aptX und AAC. Zusätzlich verfügt der ULTIMA 25 AKTIV 2 über einen integrierten DAB+- und UKW-Tuner inklusive Stationstasten. Damit reicht das Spektrum von Streaming bis klassischem Radioempfang.

Kevlar-Mitteltöner trifft Waveguide

Klanglich setzt Teufel auf ein 2-Wege-System mit einem Mitteltöner aus gewebtem Kevlar und Phase-Plug. Ein 25-mm-Hochtöner mit Waveguide soll für eine präzise Schallortung und eine räumliche Bühnenabbildung sorgen. Das Bassreflex-System unterstützt die Tieftonwiedergabe, während die Abstimmung auf eine dynamische und möglichst neutrale Wiedergabe zielt.

Für die Bedienung gibt es Touch-Slider am Lautsprecher, eine mitgelieferte Fernbedienung und ein dimmbares OLED-Display. Über HDMI CEC lässt sich die Lautstärke direkt mit der TV-Fernbedienung steuern. Die Auto-Wake-Up-Funktion holt die Lautsprecher bei einem Signal automatisch aus dem Stand-by. Für bessere Sprachverständlichkeit ist außerdem Dynamore Virtual Center integriert.

Wer später aufrüsten möchte, kann die Lautsprecher kabellos um einen Subwoofer ergänzen und das System zum Surround-Setup erweitern. M6-Gewinde ermöglichen außerdem die Befestigung an Wandhalterungen oder Standfüßen. Das Gehäuse aus FSC-zertifiziertem Holz ist in Night Black und Pure White erhältlich. Der ULTIMA 25 AKTIV 2 kostet 549,99 Euro und ist ab sofort im Teufel Online-Shop sowie in den Teufel Stores vor Ort verfügbar.