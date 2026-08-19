Der smarte Toaster von Dreame ist endlich da

Die Preisspanne für Toaster ist unglaublich groß. Günstige Modelle gibt es bei Amazon schon für rund 20 Euro. Ihr könnt aber auch zum Top-Modell von KitchenAid für weit über 200 Euro greifen, um eure Weizen-Scheiben zu bräunen. Irgendwo in der Mitte reiht sich der neue Dreame Smart Toaster ein, der ab sofort für 89 Euro bei Kaufland erhältlich ist.

Was ihr dafür geboten bekommt? Jedenfalls „kein Rätselraten mehr“ und „einfach perfekter Toast“. Über den 5,3 Zoll großen Bildschirm könnt ihr zwischen sechs verschiedenen Bräunungsstufen wählen. So sollte es tatsächlich kein Rätselraten geben, auf welche Stufe an irgendein Drehrad gedreht werden soll.

Dreame Smart Toaster hat einen integrierten Fahrstuhl für Brotscheiben

Außerdem bietet der Dreame Smart Toaster acht verschiedene Brotprogramme, eine Auftau- und Aufwärmfunktion sowie eine 15-sekündige Nachlaufzeit-Funktion, damit euer Toast nicht so schnell kalt wird. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass die Brotscheiben durch die Küche fliegen. Statt Mechanik mitsamt Feder gibt es hier eine motorisierte Auto-Lift-Funktion ohne Hebel und sogar einen integrierten Quick-Check, bei dem ihr die Toastscheiben zwischendurch schon mal begutachten könnt.

Für besonders ungeduldige Zeitgenossen bietet der Dreame Smart Toaster auf dem Display auch einen Countdown. So könnt ihr auf die Sekunde genau sehen, wie lange eure Toasts noch benötigen. 1.200 Watt und „Floating-Heiztechnologie“ sollen dabei für eine besonders gleichmäßige Bräunung sorgen.

Die große Frage: Macht es am Ende tatsächlich einen Unterschied zu einem 0815-Toaster? Das kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht sagen. Ich bin allerdings wagemutig und habe bereits ein Testgerät angefragt – damit ich hoffentlich in ein paar Wochen genau sagen kann, ob sich der Umstieg auf den Dreame Smart Toaster lohnt.