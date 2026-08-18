Tigerbox Mini jetzt mit Helden und Zähneputz-Modus

Erst vor ein paar Wochen haben wir auf unserem YouTube-Kanal ein Video über die Tigerbox Mini veröffentlicht und gleich fünf Exemplare verlost. In der kurzen Zeit hat sich einiges getan, der Kinder-Lautsprecher hat weitere, spannende Software-Updates erhalten. Ich möchte euch auf den neuesten Stand bringen.

Während zu Beginn nur ausgewählte Hörspiele auf der Tigerbox Mini landeten, können auch die kleinen Kinder jetzt selbst auf Entdeckungstour gehen, wenn das von den Eltern gewünscht ist. Über den neuen Reiter „Helden“ können Kinder alle Themen entdecken, die für sie freigeschaltet wurden.

Ob Paw Patrol, Benjamin Blümchen oder Sandmännchen – Eltern legen in der Tigertones-App fest, welche Heldinnen und Helden auf der Box erscheinen. Die Kinder können direkt in ihre Lieblingswelt eintauchen. Im Offline-Modus werden bereits heruntergeladene Folgen angezeigt.

Routinen helfen beim Zähneputzen, Eincremen und Einschlafen

Zähne putzen, ins Bett gehen, mit Sonnencreme eincremen – das sind alles Dinge, die die meisten Kinder nicht unbedingt mögen. Mit der neuen Routinen-Funktion erscheint zum festgelegten Zeitpunkt ein Icon direkt auf dem Bildschirm. Dahinter verbirgt sich eine Auswahl von Liedern, mit denen das Zähneputzen oder Eincremen plötzlich Spaß macht. Drei von sechs verfügbaren Routinen sind bereits voreingestellt. Sie können von Eltern jederzeit in den Elterneinstellungen angepasst, ergänzt oder deaktiviert werden.

„Wir haben die Routinen selbst mit unseren Kindern getestet und sind begeistert, wie entspannt wir dadurch einige Herausforderungen gemeistert haben“, sagt Sebastian Marggraff, Head of Product bei Tigermedia. „Die Tigerbox Mini wird damit zu einem echten Alltagshelfer für Familien – nicht nur zum Träumen und Entspannen, sondern auch zum Strukturieren des Tages.“

Kaufen könnt ihr die Tigerbox Mini regulär für 129,99 Euro. Einige Modelle sind aber immer wieder im Angebot, wie etwa die rosafarbene Einhorn-Version. Die bekommt ihr von Thalia über Amazon derzeit für 80,99 Euro. Zusätzlich wird ein Tigertones-Ticket fürs Streaming benötigt. Für zwei Profile bezahlt ihr weniger als 10 Euro pro Monat und könnt nicht nur auf Tigerbox und Tigerbox Mini, sondern auch auf dem iPhone Hörspiele hören.