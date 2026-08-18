Manche Hersteller haben das Konzept einer Messe nicht verstanden

In ziemlich genau zwei Wochen machen wir uns auf den Weg nach Berlin. Vom 2. bis zum 6. September sind Frederick und ich in der Hauptstadt unterwegs, um uns auf der IFA 2026 die allerneuesten Neuheiten aus der Technik-Welt anzusehen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. So viele Terminanfragen wie in diesem Jahr gab es schon lange nicht mehr – einige Hersteller haben das Konzept einer Messe aber noch nicht wirklich verstanden.

Heute flatterte beispielsweise eine Einladung eines Drohnen-Herstellers in unser Postfach. Dieser möchte uns ganz exklusiv, 30 Minuten vom Messegelände entfernt, seine Neuheiten präsentieren. Das „Event“ dauert gerade einmal drei Stunden und findet mitten am Tag statt. Ich müsste dafür allerdings einen halben Messetag opfern.

In dieser Zeit könnte ich auf dem Messegelände ganz entspannt ein knappes Dutzend neuer Kontakte knüpfen, verschiedene Stände entdecken und einfach das machen, was man auf einer Messe halt macht. Übrigens könnte ich dort auch einfach am Stand des Herstellers vorbeischauen, der zum externen Event abseits der Messe eingeladen hat.

Wie wäre es mit einer Abendveranstaltung in München?

Es geht aber noch besser. Ein großer, internationaler Hersteller hat bereits im Mai zu einem Global Launch Event während der IFA eingeladen – über 500 Kilometer entfernt in München.

Man wäre sich der ungünstigen Lage bewusst und man würde versuchen, es so komfortabel und einfach zu gestalten wie möglich. Dann macht doch euer Event einfach in Berlin, wie wäre es denn mit dieser wahnwitzigen Idee?

Es gibt auch noch logisch denkende Hersteller

Alternativ dazu gibt es auch einige Hersteller, die gar nicht auf der Messe vertreten sind, aber sich trotzdem in Berlin zeigen. Das ist natürlich auch nicht ganz optimal, aber für uns in einigen Fällen irgendwie machbar.

Da wäre zum Beispiel ein Hersteller für smarte Beleuchtung, der zu einer Abendveranstaltung am Mittwoch eingeladen hat – und sich gleichzeitig noch um einen Shuttle-Service kümmert, damit interessierte Pressevertreter von einem vorherigen Event möglichst einfach die Location wechseln können.

Ebenfalls noch gut einplanbar ist die Einladung eines Herstellers für Lautsprecher und Kopfhörer, der über einen Tag hinweg zahlreiche Sessions anbietet – unweit unseres Hotels. So kann ich dort unkompliziert auf dem Weg zur Messe kurz vorbeischauen. Deutlich enger wird es in den Abendstunden – alleine am Donnerstag kann ich mittlerweile zwischen drei oder vier Abendveranstaltungen wählen…

Aber warum nicht einfach auf der Messe?

Am Ende ist aber immer die Frage: Warum kommt ihr nicht alle einfach auf die Messe? Ich denke hier vor allem an marktführende Hersteller wie beispielsweise Philips Hue oder auch Sonos. Das wäre doch auch für das Publikum eine echte Bereicherung.

Und ja, manche Sachen will man noch nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Auch da gibt es aber Möglichkeiten: zusätzliche Meeting-Räume auf dem Messegelände oder Kämmerchen am eigenen Messestand.