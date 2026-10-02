Twelve South AirFly Drive: Wireless CarPlay per Knopfdruck

Wer im Auto bislang nur kabelgebundenes Apple CarPlay nutzen kann, bekommt mit dem neuen Twelve South AirFly Drive eine einfache Lösung zum Nachrüsten. Der kleine Adapter wird an den USB-Anschluss gesteckt, über den das Fahrzeug normalerweise CarPlay bereitstellt. Anschließend verbindet sich das iPhone drahtlos mit dem Auto. Voraussetzung ist allerdings, dass das Fahrzeug bereits kabelgebundenes CarPlay unterstützt, Wireless CarPlay lässt sich damit also nicht aus dem Nichts nachrüsten.

Die Einrichtung soll entsprechend unkompliziert ausfallen: Beim ersten Einsatz wird das iPhone per Bluetooth mit dem AirFly Drive gekoppelt. Danach übernimmt der Adapter die Verbindung automatisch, sobald das Auto gestartet wird und sich das Smartphone in Reichweite befindet. Auf dem iPhone müssen lediglich Bluetooth und WLAN aktiviert sein. Unterstützt werden sowohl USB-A als auch USB-C; für Fahrzeuge mit USB-C-Anschluss liegt ein entsprechender Adapter bei.

Seinen interessantesten Kniff bietet der AirFly Drive beim Fahrerwechsel. Der integrierte Smart Button kann zwei zuletzt gekoppelte Smartphones speichern. Normalerweise wird zunächst das zuletzt verwendete iPhone bevorzugt. Wird dieses nicht innerhalb von etwa 15 bis 30 Sekunden gefunden, sucht der Adapter automatisch nach dem zweiten Gerät. Alternativ lässt sich die aktuelle Verbindung per Knopfdruck trennen und anschließend das andere gespeicherte Smartphone verbinden.

Auch Android Auto ist dabei

Der AirFly Drive ist nicht ausschließlich für Apple-Nutzer und -Nutzerinnen gedacht. Unterstützt wird auch Android Auto, sofern das Fahrzeug die Google-Lösung bereits kabelgebunden anbietet. Bei Android-Geräten setzt Twelve South mindestens Android 11 voraus. Damit eignet sich der Adapter auch für Haushalte, in denen beispielsweise ein iPhone und ein Android-Smartphone regelmäßig dasselbe Auto nutzen.

Twelve South nennt derzeit über 70 Fahrzeughersteller mit Modellen ab Baujahr 2016 in einer eigenen Liste als kompatibel. Der Adapter benötigt keine eigene App und keinen Akku, sondern wird direkt über den USB-Anschluss des Autos mit Strom versorgt. Firmware-Updates und einige Einstellungen, etwa zur Verringerung von Verzögerungen oder Audioaussetzern, können über eine lokale Verwaltungsseite vorgenommen werden.

Preislich positioniert sich Twelve South mit 49,99 Euro deutlich über vielen No-Name-Adaptern, die teilweise für weniger als 50 Euro erhältlich sind. Dafür setzt der Hersteller auf ein Aluminiumgehäuse und die bekannte AirFly-Produktlinie. Der AirFly Drive soll ab dem heutigen 1. Oktober über Amazon und die europäische Website von Twelve South erhältlich sein. Erste Praxistests müssen noch zeigen, wie zuverlässig die drahtlose Verbindung tatsächlich funktioniert und ob sich mögliche Verzögerungen beim Bedienen von CarPlay bemerkbar machen.