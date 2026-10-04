Highlights der Woche: Gespannt wie ein Flitzebogen

Mittlerweile verdichten sich die Gerüchte, dass Apple nächste oder vermutlich übernächste Woche wieder neue Produkte vorstellt. Dabei bin ich besonders auf ein Gerät gespannt: Das erste Smart Home Display von Apple.

Zwei verschiedene Modelle sollen es werden. Ein 6 Zoll Bildschirm zur Wandmontage und ein ebenso großes Display auf einem Ständer, ähnlich wie vor vielen Jahren der iMac G4. Das ist aus meiner Sicht aber noch gar nicht mal die spannendste Sache.

Richtig gespannt bin ich auf die Nutzeroberfläche. Hier hat Apple ja schon auf dem iPhone Duo geliefert, so zumindest die ersten Eindrücke. Und genau das ist die Schwachstelle von bisherigen Geräten dieser Art.

Da fällt mir zum Beispiel der Echo Hub ein. Ein interessantes Projekt, bei dem sich seit dem Start aber kaum etwas getan hat. Eine ziemlich starre Oberfläche mit vielen ungenutzten Möglichkeiten. Dann gibt es noch Smart Displays von Herstellern wie Aqara oder Shelly. Aber auch hier war das Interface bisher nicht das Gelbe vom Ei.

Und genau hier könnte Apple mit seiner Lösung neue Maßstäbe setzen. Fotos aus der iCloud als Galerie, Geräte aus Apple Home zur Smart Home Steuerung, Musik von Apple Music oder vielleicht auch Spotify, dazu Widgets und Apps wie Erinnerungen oder FaceTime. Alles verbinden in einer Mischung aus watchOS, tvOS und iOS – das könnte doch durchaus etwas werden.

Etwas Geduld ist aber noch gefragt. Ich bin aber schon jetzt gespannt wie ein Flitzebogen…

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Bei Philips Hue sind viele neue Produkte bereits gestartet. In dieser Woche haben wir gleich mehrere davon für euch getestet. Zum Beispiel die neue Philips Hue Play Screen Sync TV-Kamera, bei der wir durchwachsene Resultate festgestellt haben. Spannender war da schon der neue Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro, ein Leuchtstreifen für die Installation auf der Rückseite des Fernsehers.

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