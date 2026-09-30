Amazon launcht neuen Fire TV Stick 4K direkt im Angebot

Er hatte sich vor ein paar Tagen ja bereits angekündigt und nun ist er offiziell da: Der neue Fire TV Stick 4K von Amazon. Anlässlich der nächste Woche stattfindenden Prime Deal Days gibt es die Neuerscheinung direkt günstiger, zum Start bezahlt ihr für den Streaming-Stick nur 34,99 Euro. Ab dem 13. Oktober wird dann der reguläre Preis in Höhe von 74,99 Euro fällig.

Mit der neuen Hardware hat Amazon den Fire TV Stick 4K mal wieder schneller gemacht. Wie viel genau, das wird in der offiziellen Pressemitteilung allerdings nicht ersichtlich, denn hier bezieht man sich auf einen „preislich vergleichbaren 4K-Stick einer anderen Marke“, ohne einen konkreten Namen zu nennen. Die Leistung beschreibt man dann wie folgt:

Vom Einschalten bis zur Wiedergabe führt er rund 20 bis 40 Prozent schneller zum Inhalt als ein preislich vergleichbarer 4K-Stick einer anderen Marke. Der Fire TV Stick 4K schaltet sich zügiger ein, Apps öffnen sich über 35 Prozent schneller und die Wiedergabe startet rund 20 Prozent früher.

Ich bin mir sicher: Wenn Amazon auf der Fire TV Oberfläche nicht so viele „Empfehlungen“ platzieren würde, dann wären wir alle noch ein bisschen schneller am gewünschten Ziel. Aber das ist wohl der Preis, den man im Vergleich zu einem deutlich teureren Apple TV bezahlen muss.

Fire TV Stick 4K kommt mit neuer Fernbedienung

Während sich am ohnehin kompakten Stick nicht viel getan hat, liegt im Lieferumfang eine neue Fernbedienung bei. Und bei der hat sich Amazon ordentlich ins Zeug gelegt.

Griffigere Tasten sorgen dafür, dass sie gut in der Hand liegt und sich bedienen lässt, ohne hinzusehen. Die asymmetrische Form mit flacher Oberseite und gewölbter, beschwerter Unterseite macht es leicht, die Fernbedienung sofort richtig herum zu greifen. Der Home-Button in der Mitte der Fernbedienung hat jetzt eine Metalloberfläche.

Neu ist eine programmierbare Taste, die zuvor nur der höherwertigen Fernbedienung vorbehalten war. Sie lässt sich so belegen, dass sie eine bevorzugte App öffnet oder Einstellungen wie Untertitel oder die Bildschirmlupe aktiviert. Falls ihr nur Interesse an der Fernbedienung habt, könnt ihr diese für euer bestehendes Fire TV Gerät für 15,99 Euro vorbestellen.

Angebot Amazon Fire TV Stick 4K (neueste Generation), einfaches 4K-Streaming, neue Fire... Neuer Schwung für deinen Fernseher: Der Fire TV Stick 4K bringt grenzenlose Unterhaltung, Tempo und die Intelligenz von Alexa+ auf deinen Fernseher...

Genieße lebendige 4K-Qualität mit HDR10+: Erlebe die bestmögliche Bildqualität auf deinem 4K-Fernseher. Du siehst satte Farben, tiefe Kontraste...