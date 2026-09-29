Neue Amazon-Hardware steht offenbar kurz vor dem Launch

Bei Amazon ist es in den letzten Jahren üblich geworden, dass im Herbst neue Hardware präsentiert wird. Und daran wird sich wohl auch in diesem Jahr nichts ändern, wie ein Leak der Kollegen von WinFuture beweist. Diese sind vorab über einen unaufmerksamen Händler an Marketing-Bilder von gleich zwei neuen Produkten geraten. Leider nur an Bilder, nicht an genaue technische Daten und Preise.

Los geht es mit einem „neuen“ eBook-Reader. Kaum zu glauben, dass bereits die zwölfte Generation des Kindle in den Startlöchern steht. Laut den ersten Bildern soll das günstige Lesegerät von Amazon ein neues Display mit leicht abgerundeten Ecken erhalten. Zudem soll der Power-Button an der Seite nach oben wandern und so prinzipiell besser erreichbar sein.

„Zudem lassen die Marketing-Bilder vermuten, dass das E-Ink-Display in zwei Varianten verbaut werden soll, von denen eine nicht mehr ganz so tief im Gehäuse sitzt“, heißt es in dem Leak. Außerdem sind bereits die Farbvarianten bekannt, Amazon plant den nächsten Kindle in Schwarz, Grün, Hellblau und Violett.

Auch der Fire TV Stick 4K bekommt ein Update

Der kleine Streaming-Stick bekommt ein neues, kantiges Layout. Das ist wohl eher uninteressant, da er ohnehin hinter dem Fernseher verschwindet. Aber auch die Fernbedienung, die man ja tagtäglich in der Hand hält, wird laut den ersten Bildern überarbeitet. Unter anderem gibt es anscheinend einen neuen Home-Button auf der Remote, bei dem wir gespannt sind, ob er irgendwelche besonderen Aufgaben übernehmen wird.

Ebenfalls neu sind Tasten für den Zugriff auf die Favoriten und Einstellungen sowie einen schnellen Senderwechsel. Ob sich Amazon sonst noch was für den neuen Fire TV Stick 4K hat einfallen lassen, werden wir wohl in den nächsten Tagen erfahren. Im letzten Jahr gab es am 30. September einen großen Hardware-Launch.