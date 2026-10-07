Songmics Laptoptisch: Bequem vom Sofa oder Bett aus mit dem MacBook arbeiten

Wenn es die Zeit zulässt, bereite ich bereits einige aufwändigere Artikel, beispielsweise Testberichte, für meine Arbeit unter der Woche am Wochenende vor. Mich dann auch noch an diesen Tagen an den Schreibtisch zu setzen, fällt mir oft schwer, so dass ich mir mein MacBook auf dem Sofa auf den Schoß lege. Wirklich bequem ist das allerdings nicht.

Kürzlich bin ich durch Zufall auf eine praktische Lösung gestoßen, und zwar auf den Songmics Laptopständer, der in verschiedenen Farbvarianten, darunter auch hellbraunes Bambusholz wie in meinem Fall, erhältlich ist. Mit Maßen von rund 55 x 35 cm für die Arbeitsplatte und einer verstellbaren Höhe von 23 bis 32 cm lässt sich der rund 3,2 Kilogramm leichte Laptoptisch für viele Aufgaben nutzen.

So bekommt unter anderem der klassische Schreibtisch Konkurrenz: Der klappbare Laptop-Tisch ist eine ziemlich unkomplizierte Lösung für alle, die ihr MacBook nicht permanent am festen Arbeitsplatz nutzen wollen. Das auch bei Amazon angebotene Modell kombiniert eine Bambusplatte mit in drei Stufen höhenverstellbaren, klappbaren Beinen und einer kleinen Schublade an der rechten Seite unter der Tischplatte, in der bequem ein Ladekabel und -gerät, ein Notizblock mit Stift oder auch andere kleine Utensilien Platz finden.

Bambus statt Büro-Look

Optisch orientiert sich das Modell eher in Richtung Wohnmöbel als klassisches Computerzubehör. Der Hersteller Songmics, der auch zahlreiche weitere Möbel und Wohnaccessoires im Angebot hat, setzt bei dem Laptoptisch auf Bambusholz, das strapazierfähig, aber vergleichsweise leicht ist. Wie oben bereits erwähnt, wiegt die gesamte Konstruktion lediglich 3,2 Kilogramm. Das Material soll dabei nicht nur für die Optik sorgen, denn es wird auch eine maximale statische Belastbarkeit von zehn Kilogramm angegeben. Mit einem MacBook allein, das je nach Modell auf rund 1,2 bis 1,5 Kilogramm kommt, wird man diese Grenze definitiv nicht überschreiten.

Der eigentliche Kniff des praktischen Alltagshelfers steckt in den Beinen und der verstellbaren Arbeitsfläche. So lässt sich die Höhe zwischen 23 und 32 Zentimetern einstellen. Zusätzlich kann die Laptop-Ablage in fünf Stufen um bis zu 26 Grad geneigt werden, so dass sich das Notebook je nach Sitzposition entsprechend ausrichten lässt. Die Beine können bei der Nutzung mit einem Metallhaken in ihrer Position arretiert werden, so dass sie sich nicht bewegen können. Nach der Verwendung werden sie wieder unter der Tischplatte eingeklappt, so dass eine flache Fläche entsteht. So muss der kleine Arbeitsplatz anschließend nicht dauerhaft im Wohnzimmer stehen und kann hinter dem Sofa, in einem Abstellraum oder unter dem Bett verschwinden.

Kleine Details machen den Unterschied

Songmics packt dem Laptoptisch außerdem einen aufsteckbaren Stopper aus dem gleichen Holzmaterial bei, der verhindern soll, dass Laptop oder Buch von der geneigten Fläche rutschen. Eine kleinere Ablage rechts neben der Laptop-Ablage schafft zusätzlichen Platz und kann auch als Fläche für die Maus dienen. Linkshänder und -händerinnen wie ich schauen hier leider in die Röhre, wenn sie ihre Maus mit der linken Hand bedienen und demnach links vom MacBook ablegen wollen.

Ich konnte den Songmics Laptoptisch jetzt bereits einige Zeit ausprobieren und kann daher auch meine ersten eigenen Eindrücke mitteilen. Was besonders angenehm direkt bei der Lieferung des flachen Pakets auffällt: Eine Montage ist nicht erforderlich. Auspacken, aufklappen und loslegen lautet hier das Prinzip. Bei meinem Modell aus hellem Bambusholz ließ auch die Materialqualität nichts zu wünschen übrig, denn die Tischplatte, die Schublade und die vier aufzustellenden Beine waren gut abgeschliffen und sehr eben.

Wo ist die Stopper-Leiste für das MacBook?

Auch die verwendeten Schrauben saßen soweit fest und an ihrem Platz. Lediglich bei den beiden Scharnieren für die neigbare Laptop-Ablagefläche musste ich mit meinem Schraubendreher die insgesamt vier Schrauben etwas nachziehen, da die Laptopfläche etwas wacklig wirkte. Danach saß allerdings alles bombenfest, und das kleine Tischchen konnte direkt für die ersten Tests verwendet werden. Wer wie ich zunächst etwas ratlos vor dem ausgepackten Paket stand und den Stopper für den Laptoptisch suchte, sollte direkt in die kleine Schublade am rechten Rand schauen – dort hat der Hersteller das Zubehör praktischerweise verstaut.

Im Alltag ist der Songmics Laptop ein wirklich praktischer Helfer, der das Arbeiten oder die generelle Nutzung mit dem MacBook auf dem Sofa oder Bett deutlich angenehmer gestaltet. Der leicht angeschrägte Blick- und Tippwinkel ist sehr angenehm, wobei man mit den Handgelenken aufpassen muss, diese nicht über den Holzstopper abzulegen. Ich habe den Laptoptisch häufiger im geringsten Winkel mit meinem MacBook Air genutzt und konnte so auch auf den Stopper verzichten. Wer gerne im Bett frühstückt oder bei Filmabenden mit dem Freundeskreis auf dem Sofa einige Knabbereien bereitstellen möchte, kann das Tischchen auch dafür verwenden, ebenso als Maltisch auf dem Boden für kleine Kinder. Kurzum: Der Songmics Laptoptisch ist sehr vielseitig einsetzbar, und bleibt dabei jederzeit stabil.

Preise, Farben und Verfügbarkeiten

Songmics gibt übrigens eine Eignung für Laptops bis 15,6 Zoll an, so dass sich das kleine Tischchen mit den meisten gängigen Modellen verwenden lassen sollte. Bei Amazon gibt es den Laptoptisch derzeit in vier Farbvarianten, darunter auch meine „Natur“-Version, je nach Farbe zu Preisen zwischen 24 und 28 Euro. Auf der Website von Songmics sind zwei Farben für 24 bzw. 25 Euro zu haben.