Günstiger als Anker: EcoFlow Powerbank mit zwei integrierten Kabeln

Am Montag haben wir noch einmal einen gemeinsamen Blick auf die Anker Laptop Powerbank geworfen. Ein spannendes kleines Stück Technik, das für mich mittlerweile zu einer flexiblen USB‑C‑“Steckdose“ geworden ist. Egal ob auf dem Sofa, im Esszimmer oder auch mal im Kinderzimmer, ich nehme die Lademöglichkeit für zwei Geräte einfach mit an den gewünschten Ort. Es geht allerdings noch einen Hauch günstiger.

EcoFlow bietet eine sehr vergleichbare Powerbank mit ebenfalls zwei integrierten Kabeln und sehr ähnlichen Leistungsdaten während der Prime Deal Days bereits für 64,58 Euro an – also noch einmal gut 10 Euro günstiger als Anker. Das schauen wir uns doch direkt mal genauer an.

Die EcoFlow Powerbank hat ebenfalls eine Kapazität von 25.000 mAh und eine maximale Leistung von 170 Watt. 100 Watt können dabei über das integrierte USB-C-Kabel direkt an ein Gerät abgegeben werden, zum Beispiel ein MacBook. Inwieweit es hier bei maximaler Leistung ebenfalls zu einer Drosselung aufgrund von hoher Temperatur kommt, vermag ich leider nicht zu beurteilen. Bei Nutzung von „kleineren“ Geräten wie iPhone, iPad und USB-C-Zubehör sollte es aber keine Probleme geben.

EcoFlow Powerbank kann vier Geräte gleichzeitig aufladen

Das ausziehbare Kabel hat eine Länge von maximal 67 Zentimetern. Das zweite Kabel ist eine integrierte Trageschlaufe, genau wie beim Modell von Anker. Die EcoFlow Powerbank verfügt zusätzlich über jeweils einen zusätzlichen Anschluss mit USB-A und USB-C. Aktuelle Leistungsdaten werden auf dem integrierten Display angezeigt. Auch beim Gewicht von knapp 600 Gramm tut sich zwischen den beiden Powerbanks nicht viel.

Einen kleinen Unterschied habe ich bei der Garantie entdeckt. Auf der Hersteller-Webseite ist angegeben, dass EcoFlow eine zweijährige Garantie für seine Powerbanks anbietet. Damit seid ihr sechs Monate länger abgesichert, als bei Anker.