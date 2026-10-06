Icon eines MacBook Pro M2 mit geöffnetem Display

Hinweise auf ein MacBook mit Touchscreen verdichten sich

Brauchen wir so eine Funktion überhaupt?

FabianKommentar schreiben zu Hinweise auf ein MacBook mit Touchscreen verdichten sich
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

MacBook Pro

Ende Oktober soll Apple ein neues MacBook Ultra vorstellen. Das soll nicht nur über ein Display mit OLED-Technik verfügen, sondern erstmals auch über einen Touchscreen. Die Gerüchte darauf verdichten sich nun durch Hinweise aus dem Quellcode von macOS Golden Gate.

Bereits mit dem Start von macOS 27 hat Apple die „Pull-to-Refresh“-Geste in Apps wie Mail oder Safari integriert. Gerade bei der Nutzung mit einer Maus ist diese Geste nicht unbedingt üblich, hat sie doch ihren Ursprung vom Touchscreen auf iPhone und iPad.


Mit der gestern Abend veröffentlichten macOS 27.2 Beta 3 wird die ganze Geschichte noch etwas spannender. Die aufmerksamen Augen von MacRumors haben im Quelltext einige spannende Hinweise gefunden, zum Beispiel „ICTouchPressGestureRecognizer“ in der Notizen-Anwendung oder „dragTouch feature“ in der Vorschau-App. Ebenso interessant ist eine neue Animation im Dock, die durch einen langen Druck ausgelöst wird. Das ist definitiv vergleichbar mit einem langen Fingerdruck auf ein Icon auf dem iPhone-Homescreen.

Ich möchte bisher nicht mit dem Finger auf meinem MacBook-Display herumspielen

Schenkt man der Gerüchteküche Glauben, dann steht mit dem MacBook Ultra tatsächlich der erste Apple-Computer mit einem Touchscreen bevor. In der PC-Welt gibt es entsprechende Geräte ja schon seit Jahren, hier lässt sich das Display zum Teil so drehen oder klappen, dass man quasi ein Tablet erhält.

Aber einfach nur ein klassisches MacBook mit einem Touchscreen? Ich kann mir nur schwer vorstellen, die Hand von Tastatur und Trackpad zu heben, nur um mit dem Finger auf dem Bildschirm herumzudrücken. Mich stören ja schon jetzt die ganzen Fingerabdrücke auf dem Display, obwohl es noch gar kein Touchscreen ist.

Der Gedanke, ein MacBook durch komplettes Aufklappen in ein iPad zu verwandeln, würde dann aber doch sehr interessant klingen. Eine solche Option ist aber eher unwahrscheinlich – davon hätten Mark Gurman & Co. doch sicherlich schon berichtet.

AngebotBestseller Nr. 1
Apple 13' MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt...
Apple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt...
1.399,00 EUR 1.229,00 EUR Amazon Prime
AngebotBestseller Nr. 2
Apple 13' MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt...
Apple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt...
1.399,00 EUR 1.247,00 EUR Amazon Prime
AngebotBestseller Nr. 3
Apple 15' MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt...
Apple 15" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt...
1.699,00 EUR 1.479,00 EUR Amazon Prime

Anzeige

Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr rund um den Mac

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de