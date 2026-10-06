Hinweise auf ein MacBook mit Touchscreen verdichten sich

Ende Oktober soll Apple ein neues MacBook Ultra vorstellen. Das soll nicht nur über ein Display mit OLED-Technik verfügen, sondern erstmals auch über einen Touchscreen. Die Gerüchte darauf verdichten sich nun durch Hinweise aus dem Quellcode von macOS Golden Gate.

Bereits mit dem Start von macOS 27 hat Apple die „Pull-to-Refresh“-Geste in Apps wie Mail oder Safari integriert. Gerade bei der Nutzung mit einer Maus ist diese Geste nicht unbedingt üblich, hat sie doch ihren Ursprung vom Touchscreen auf iPhone und iPad.

Mit der gestern Abend veröffentlichten macOS 27.2 Beta 3 wird die ganze Geschichte noch etwas spannender. Die aufmerksamen Augen von MacRumors haben im Quelltext einige spannende Hinweise gefunden, zum Beispiel „ICTouchPressGestureRecognizer“ in der Notizen-Anwendung oder „dragTouch feature“ in der Vorschau-App. Ebenso interessant ist eine neue Animation im Dock, die durch einen langen Druck ausgelöst wird. Das ist definitiv vergleichbar mit einem langen Fingerdruck auf ein Icon auf dem iPhone-Homescreen.

macOS 27.2 beta 3 introduces a new long-press animation for Dock icons, hinting at the upcoming touchscreen MacBook Pro https://t.co/4zfZOxy8MO — ldt (@madeby_ldt) October 5, 2026

Ich möchte bisher nicht mit dem Finger auf meinem MacBook-Display herumspielen

Schenkt man der Gerüchteküche Glauben, dann steht mit dem MacBook Ultra tatsächlich der erste Apple-Computer mit einem Touchscreen bevor. In der PC-Welt gibt es entsprechende Geräte ja schon seit Jahren, hier lässt sich das Display zum Teil so drehen oder klappen, dass man quasi ein Tablet erhält.

Aber einfach nur ein klassisches MacBook mit einem Touchscreen? Ich kann mir nur schwer vorstellen, die Hand von Tastatur und Trackpad zu heben, nur um mit dem Finger auf dem Bildschirm herumzudrücken. Mich stören ja schon jetzt die ganzen Fingerabdrücke auf dem Display, obwohl es noch gar kein Touchscreen ist.

Der Gedanke, ein MacBook durch komplettes Aufklappen in ein iPad zu verwandeln, würde dann aber doch sehr interessant klingen. Eine solche Option ist aber eher unwahrscheinlich – davon hätten Mark Gurman & Co. doch sicherlich schon berichtet.