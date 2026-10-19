So groß ist der Akku des iPhone Duo

Am Freitag wird das iPhone Duo ausgeliefert. Bereits am Dienstag oder Mittwoch dürften uns die ersten Testberichte erreichen, denn die ersten ausgewählten Medien dürften bereits mit Geräten versorgt sein. Ein paar interessante Details können wir aber schon vorher mit euch teilen, wie etwa die offizielle Akku-Kapazität des iPhone Duo.

Laut dem Energielabel, für das Apple dank der EU verpflichtet ist, kennen wir bereits die genaue Größe des Akkus: 4.883 mAh. Das passt genau zu den bereits vor einiger Zeit aufgetauchten Gerüchten, bei denen die beiden einzelnen Akkus in den zwei Hälften des iPhone Duo mit 2.962 mAh und 1.921 mAh angegeben wurden. Das macht in Summe nämlich exakt die 4.883 mAh, die nun im EU-Dokument auftauchen.

Als kleiner Vergleich: Das iPhone 18 Pro kommt in Deutschland auf eine Kapazität von 4.056 mAh, wobei es sich hier um die Version mit SIM-Schacht handelt. Genau wie beim iPhone 18 Pro Max mit seinem 5.391 mAh fassenden Akku. Das iPhone Duo gibt es dagegen weltweit nur mit eSIM.

Wie genau wird die Akku-Laufzeit im Alltag aussehen?

Was die spätere Laufzeit angeht, werden wir wohl die ersten Tests aus der Praxis abwarten müssen. Der entscheidende Faktor ist vermutlich, wie ein jeder die Nutzung des inneren und äußeren Displays aufteilt. Bei der einfachen Videowiedergabe auf dem kleineren Bildschirm erreicht das iPhone Duo auf dem Papier sogar eine längere Laufzeit als das iPhone 18 Pro Max (44 gegen 43 Stunden), das dürfte in der Praxis aber eher weniger relevant sein. Bei der Nutzung des größeren Displays gibt Apple 31 Stunden an, das ist weniger als beim iPhone 18 Pro (34 Stunden).

Ganz interessant ist hier vielleicht noch ein Blick auf das iPhone Air, das mit 5,64 Millimetern ähnlich dünn ist, wie das iPhone Duo (aufgeklappt 5,2 Millimeter). Das Technik-Wunder aus dem vergangenen Jahr kommt gerade einmal auf 27 Stunden Laufzeit bei kontinuierlicher Videowiedergabe.