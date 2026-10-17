Roborock Saros 20 Flow: Top-Modell erstmals deutlich günstiger

Aktuell liefert sich Roborock ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Dreame und Mova rund um den besten Saug- und Wischroboter. Anfang September hat man auf der IFA sein neues Top-Modell vorgestellt, erstmals mit Wischwalze: Der Roborock Saros 20 Flow überzeugt in Tests und gehört aktuell zu den drei besten Geräten auf dem Markt. Preislich wird es jetzt erstmals ein bisschen attraktiver.

Der Roborock Saros 20 Flow ist vor etwas mehr als einem Monat für 1.299 Euro auf den Markt gekommen und war bisher sehr preisstabil. Dank der aktuellen Mehrwertsteuer-Kampagne bei MediaMarkt könnt ihr jetzt für 1.091,60 Euro zuschlagen. Das ist der erste nennenswerte Rabatt überhaupt. Ihr müsst euch lediglich mit eurem Kundenkonto anmelden, um den günstigen Preis zu erhalten. Die Aktion läuft noch bis Sonntagabend.

Das kann der Roborock Saros 20 Flow

Der Saros 20 Flow Complete ist der neue Flaggschiff-Roboter mit Wischwalze, die mit 27 Zentimetern besonders breit ist. Mit einer Drehzahl von 240 Umdrehungen pro Minute und 16 Wasserauslässen sollen auch hartnäckige Flecken gelöst werden können. Da der Roboter unterschiedliche Böden wie Holz, Teppich oder Fliesen erkennt, passt er automatisch die Wassermenge an. Sobald der Roboter Teppiche saugt, fährt eine Abdeckung für die Wischwalze aus, damit der Untergrund nicht feucht wird.

Der Roboter ist mit zwei Seitenbürsten ausgestattet und schafft eine Saugleistung von bis zu 36.000 Pascal. Besonders spannend ist die Bauform: Während andere Roboter mit Wischwalze oftmals 10 oder 11 Zentimeter hoch sind, ist der Roborock Saros 20 Flow 8,98 Zentimeter kompakt. Das können die entscheidenden Millimeter sein, ob er unter ein Möbel fahren kann, oder eben nicht.

Damit auch Schwellen und Stuhlbeine kein Problem darstellen, kann der Roboter Doppelschwellen von bis zu 8,8 Zentimetern erklimmen – aufgeteilt in 4,5 und 4,3 Zentimeter. Zurück in der Basisstation erfolgt eine gründliche Wischwalzen-Wäsche mit 100 Grad heißem Wasser, anschließend wird der Roboter von unten mit heißer Luft getrocknet.